Xiaomi 4 Lite: il monopattino elettrico che si piega in 3 secondi. Risparmia 170€!

Con l'arrivo dell'estate, è il momento ideale per riprendere a utilizzare il proprio monopattino elettrico. Se non ne possedete ancora uno, Mediaworld offre un'occasione imperdibile oggi per acquistare uno dei migliori per portabilità. Lo Xiaomi 4 Lite si piega infatti in soli 3 secondi, rendendolo perfetto per muoversi agilmente in città. Approfittate ora dello sconto di 170€, potendolo acquistare a soli 279€ anziché 449€.

Xiaomi 4 Lite, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 4 Lite rappresenta la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di un mezzo di trasporto eco-friendly, pratico e dal design minimalista. Perfetto per gli spostamenti quotidiani in città, questo monopattino elettrico soddisfa le esigenze di chi cerca un veicolo comodo e facile da guidare, grazie alla sua pedana allargata che garantisce una maggiore stabilità e comfort durante la guida.

Inoltre, con un'autonomia massima di 20 km, è l'ideale per coprire brevi distanze senza preoccuparsi della ricarica. Lo Xiaomi 4 Lite è pensato poi per adattarsi a diverse esigenze di velocità, con tre livelli basati su camminata, standard e sport. Questa versatilità lo rende adatto a diverse condizioni di viaggio, garantendo al contempo un viaggio sicuro con la sua completa protezione della batteria attraverso un sistema intelligente.

Gli amanti della modernità apprezzeranno anche l'interfaccia utente intuitiva disponibile tramite l'app Xiaomi Home, che permetterà una gestione completa del monopattino, dalla manutenzione all'aggiornamento del firmware. Il prezzo di 279€ lo rende un'ottima scelta per chi cerca un modello affidabile e stiloso per muoversi agilmente in città.

