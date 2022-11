Honda ha scelto EICMA per svelare al mondo il suo primo scooter elettrico: si chiama Honda EM1 e siamo andati a vederlo dal vivo proprio ieri, in occasione della prima giornata di apertura di EICMA alla stampa di settore.

EM1, sigla che sta per “Electric Moped 1“, è solo il primo di almeno 10 modelli elettrici che Honda ha in programma di presentare entro il 2025; questo primo modello arriverà sul mercato durante l’estate del 2023, ma al momento Honda sta mantenendo la massima riservatezza sulle specifiche tecniche del piccolo scooter elettrico.

Tra le poche informazioni trapelate, ne abbiamo una che riguarda l’autonomia, stimata in circa 40 km grazie Honda Mobile Power Pack, e a giudicare dal motore ad hub che possiamo vedere sulla ruota posteriore si tratterà di uno scooter pensato per essere economico, facile da acquistare e da mantenere, con una strizzata d’occhio al pubblico dei giovani europei che quotidianamente usano un 50cc per spostarsi all’interno delle grandi città. Come si anticipava, le informazioni tecniche mancano nella gran parte, ma è assai probabile che Honda EM1 venga omologato come un 50cc, e le parole di Honda non lasciano spazio a dubbi su quale sarà il pubblico di riferimento.

“Il modello è pensato appositamente per un pubblico giovane, in cerca di un mezzo di trasporto urbano semplice e divertente. E’ compatto, ha la pedana piatta e uno stile più morbido, che lo distingue dal resto della gamma Honda. E’ perfetto per piccoli spostamenti in giro per la città, per andare al lavoro o in università in maniera efficiente, silenziosa e priva di emissioni gassose. EM1 si sincronizzerà molto bene con quelle che sono le aspettative per la mobilità urbana.”

Ora resta da capire se Honda porterà in Europa il suo servizio di scambio batterie, perché effettivamente 40 km al giorno potrebbero non bastare a tutti: in alcuni paesi asiatici Honda e altre compagnie hanno già creato una rete di stazioni dove è possibile scambiare la propria batteria scarica con una carica al 100%, rendendo di fatto la ricarica dello scooter veloce tanto quanto un pieno di benzina al distributore – se questo servizio dovesse essere proposto anche in Europa, EM1 e tutti gli scooter compatibili con il modulo batteria Honda (che ricordiamo, fa parte di un consorzio di case motociclistiche che stanno sviluppando tutti insieme una batteria intercambiabile anche tra i diversi marchi) diventeranno in breve tempo scooter elettrici di grande successo.