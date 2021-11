Honda Integra, così sarà la nuova generazione

In seguito ad una serie quasi interminabile di rumor, Honda ha svelato l’Integra di nuova generazione caratterizzata, per la prima volta, da un motore VTEC da 1,5 litri turbo. Il produttore non si è sbilanciato troppo sui dettagli tecnici del modello e al momento sappiamo solo che sarà una vettura ad alte prestazioni, disponibile con cambio manuale o automatico, e differenziale a slittamento limitato.

“L’Integra è uno dei modelli più iconici nella storia di Acura”, ha affermato Jon Ikeda, vicepresidente e responsabile del marchio Acura. “Questa nuova Integra continuerà a mantenere la posizione sul mercato, offrendo più stile e prestazioni maggiori”.

Alcuni elementi di design sono strettamente collegati alle Integra del passato, come ad esempio il nome in rilievo sotto al faro del guidatore e la vernice Indy Yellow Pearl che omaggia la Phoenix Yellow che veniva offerta sulla vecchia Type R. Progettata in Giappone ma realizzata nello stabilimento Honda di Marysville in Ohio, la nuova Integra contribuirà a colmare il vuoto lasciato dalla fine della produzione NSX nello stabilimento dell’Ohio.

La Honda Integra è stata presentata la prima volta nel 1985 e l’ultima generazione, la quarta, è stata commercializzata esclusivamente negli Stati Uniti con il brand Acura. Al momento non è chiaro se la quinta generazione arriverà anche in Europa o si fermerà solo al mercato americano; secondo alcuni rumor, il prezzo base sarà di circa 30mila dollari. Attesa, naturalmente, una variante Type R ad alte prestazioni anche se, allo stato attuale, non ci sono dettagli in merito. Dopo Integra, Honda potrebbe finalmente decidere di tornare con un altro modello cult che ha segnato gli anni passati come la S2000, sebbene al momento si tratti di pure voci di corridoio.