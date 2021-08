Honda NSX avrà una terza generazione: sarà elettrica

L’ultima NSX non sarà la recente Type S svelata al Monterey Car Week, un’edizione limitata a 350 esemplari in tutto il mondo, ma arriverà anche un terzo modello del tutto nuovo e spinto molto probabilmente da un propulsore green. Il restyling di NSX non è stato così popolare come la prima versione tanto che ancora ad oggi, a distanza ormai di anni dall’introduzione sul mercato, molte persone rimangono stupiti dalla presenza di una seconda generazione.

Le vendite non particolarmente esaltanti legate forse alle forme stravolte e addolcite e dal prezzo non allettante (200mila euro, come una Ferrari F430), hanno fatto si che la seconda generazione sia rimasta sconosciuta per la maggior parte delle persone. Personalmente, pur partecipando a numerose fiere ed eventi del settore (anche fuori dell’Italia) mi è capitato solo una volta di vedere di sfuggita questo modello; al contrario, la mia popolare ed originaria NSX (con o senza fari a scomparsa) è apparsa in tutta la sua bellezza svariate volte. Sicuramente io non rappresento il “benchmark” di riferimento, ma sicuramente moltissimi di voi ancora oggi non conoscono questo misterioso modello.

Ad ufficializzare che una terza generazione arriverà è stato il vice presidente di Acura Jon Ikeda, ossia il brand con cui Honda si propone da sempre in Nord America e con il quale NSX è sempre stata commercializzata. Le parole di Ikeda lasciano pochi dubbi sulla natura della terza NSX; stando a quanto riportato, infatti, NSX sarebbe stata realizzata come testimonianza di un cambio generazionale.

La prima era a benzina, la seconda era ibrida e la terza? Ancora non è stato precisato ma considerato l’arrivo di Euro 7, le restrizioni legate ai motori a benzina e la transizione all’elettrico, è probabile che sia proprio a batteria. Difficile ipotizzare che il mercato europeo sia quello di riferimento, però qualche volume arriverà sicuramente anche nel Vecchio Continente. L’elettrificazione della NSX non sorprende più di tanto, soprattutto se consideriamo che i maggiori produttori di supercar hanno già abbracciato questo schema propulsivo: non ci rimane che attendere per maggiori informazioni.