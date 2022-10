Per riprendere un vecchio meme del programma ‘Pimp my Ride‘ condotto dal rapper Xzibit: hey amico, abbiamo sentito che ti piacciono gli spoiler, quindi abbiamo messo uno spoiler dentro al tuo spoiler! E’ più o meno questo quello che devono aver pensato gli ingegneri di Honda quando si sono inventati questa interessante soluzione aerodinamica, l’ultima di una serie di novità che Honda ha di recente brevettato.

Tra questi brevetti, CarBuzz ha scovato quello dedicato a uno spoiler posteriore in grado di richiudersi su sé stesso, cambiando la forma e quindi l’aerodinamica della parte posteriore del nuovo CR-V. In generale, quando si parla di aerodinamica in campo automobilistico si punta ad avere forme lunghe e affusolate, così da ridurre al minimo la resistenza aerodinamica, ma certe enormi appendici alla carrozzeria a volte possono ostruire la visibilità o rendere più complicato l’utilizzo del veicolo: insomma, avere un grosso alettone posteriore non è comodo su un’auto da utilizzare quotidianamente.

Ecco quindi che gli ingegneri di Honda si inventano la soluzione che non ti aspetti, almeno non su un’auto di questa fascia di mercato: uno spoiler posteriore dotato di un ulteriore labbro integrato nella parte più alta, in grado di muoversi e alzarsi e migliorare l’aerodinamica solo oltre certe velocità, rimanendo invece nascosto fintanto che si procede lentamente. Grazie al suo design ben studiato, questo spoiler è relativamente semplice e leggero, grazie a uno strato flessibile che muove lo spoiler secondo necessità; un piccolo motorino elettrico si occupa di azionare questo strato flessibile e quindi il movimento in uscita dello spoiler, mentre per il rientro ci si può affidare a una molla o a un ulteriore motorino elettrico dedicato.

Oltre ai benefici aerodinamici, questo spoiler dotato di parte mobile è in grado di proteggere il lunotto posteriore dalle intemperie molto più efficacemente rispetto a uno spoiler fisso, un ulteriore bonus dato da questa interessante invenzione.

Sarà interessante vedere su quali modelli Honda integrerà questo sistema, che di certo – per quanto semplice ed economico – non può essere integrato sulle auto entry level del catalogo del colosso giapponese; si inizierà dai modelli più costosi, e solo allora si potrà capire se si tratta di una modifica valida o solo di un esercizio di stile.