Hongqi S9: il bolide estremo svelato al Salone di Shangai

Per la prima volta, la Hongqi S9, fece capolino nel 2019, al Salone di Francoforte. Nel corso dell’evento fu presentata quello che doveva essere il veicolo del marchio cinese più incredibile di sempre, sia dal punto di vista della velocità che della potenza. La concept car – dal costo esorbitante – è tornata in scena una seconda volta al Salone di Pechino 2020, sempre come prototipo. Ebbene a distanza di tempo, al Salone di Shangai 2021, è stata svelata – questa volta in veste definitiva – la prima hypercar di serie nata grazie a Silk EV e l’azienda cinese FAW, la Hongqi S9 appunto. Il formidabile veicolo, disegnato da Walter De Silva, verrà sviluppato e prodotto in Emilia-Romagna.

Si tratta di un veicolo che può essere tranquillamente definito un “bolide estremo” poiché, grazie al motore V8 è in grado di erogare una potenza di 1.400 CV grazie all’ausilio di un sistema ibrido, le cui caratteristiche tecniche non sono state ancora svelate. Tuttavia, certo è che la Hongqi S9 è un “missile” in raggiunge una velocità massimo di 400 km/h ed è in grado di effettuare uno scatto da o a 100 km/h nell’arco di soli 1,9 secondi. Ovviamente, oltre ad essere spettacolare dal punto di vista tecnico, il veicolo è incredibilmente affascinante – studiato nei minimi particolari dal Walter De Silva, responsabile del design della Silk-FAW – anche dal punto di vista estetico.

Abbiamo disegnato sapientemente le forme e le superfici fino a raggiungere il punto di massimo equilibrio tra aerodinamica, proporzioni e bellezza. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso per completare la forma del corpo della Hongqi, S9 con un linguaggio estetico di linee essenziali e dinamiche. Il risultato finale rivela uno stile atletico e senza tempo che definisce l’essenza della bellezza.

Il veicolo del marchio cinese – tra le più lussuose e potenti mai viste – sembra avere tutte le carte in regola per poter diventare l’auto più veloce del mondo e, magari, lo potrebbe diventare con l’arrivo di una versione maggiormente performante.