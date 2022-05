Per ottenere la licenza di guida che ci permette di circolare liberamente su strada è necessario seguire un iter comune a tutti che, tra le varie lezioni e nozioni, ci insegna a mantenere la corretta postura di guida o come utilizzare correttamente i pedali della frizione, del freno e naturalmente dell’acceleratore. Dopo aver conseguito la patente e iniziando a circolare in maniera sempre più costante e decisa è inevitabile che si prendano, a volte, alcune libertà sbagliate in termini di postura e abitudini alla guida. Potrebbero sembrarvi banalità, ma impugnare correttamente il volante è un’azione davvero importante e a giudicare da quello che possiamo osservare nel traffico cittadino, sembra che non sia un elemento poi così chiaro (ripetiamolo insieme: 9:15 per il massimo controllo!).

Al fine di offrire le emozioni della guida sportiva e soprattutto i fondamenti per guidare in totale sicurezza, nascono gli Hyundai N Driving Experience, una serie di pacchetti studiati per offrire sempre il massimo per appassionati e neofiti. L’esperienza messa a punto dal team del marchio coreano è pensata per imparare e far divertire allo stesso tempo, naturalmente mentre si è al volante di una sportivissima Hyundai N, magari tra le curve e i cordoli del Tempio della Velocità, il famosissimo Autodromo di Monza.

La scorsa settimana, in una due giorni parecchio uggiosa, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa particolare Experience a bordo di Hyundai i20 N, Hyundai i30 N e dell’ultima arrivata Kona N. Una gamma completa, dalla compatta fino al baby SUV, capace di offrire prestazioni adatte sia all’uso stradale sia a quello pistaiolo. Il lavoro eseguito da Hyundai su queste tre vetture è davvero superbo, sia a livello di meccanica sia per quanto riguarda l’elettronica che, in alcuni contesti, risulta una compagna fondamentale per uscire da situazioni di pericolo. Prestazioni e potenze che vanno però sapute gestire ed è qui che entra in gioco la sessione Hyundai N Driving Experience che con i suoi istruttori e corsi di guida sa offrire le basi per gestire condizioni di pericolo su asciutto e su bagnato. Le insidie son sempre dietro l’angolo, schivare un imminente ostacolo o effettuare una frenata di emergenza potrebbero richiedere automatismi difficili da immaginare o anche solo pensare.

La nostra esperienza

In occasione della nostra prova, snodata su due giorni, abbiamo avuto la possibilità di provare le vetture in vari ambiti: dalla frenata di emergenza alla sbandata controllata, fino alle inversioni (J-turn) in retromarcia con aderenza limitata. Spazio anche a della sana competizione, con uno slalom a bordo della compatta i20 N da eseguire su un percorso appositamente allestito tra la prima variante, la via di fuga e il rettilineo. In questo esercizio la precisione rappresenta un elemento fondamentale per evitare di sprecare preziosi secondi o giungere con le marce sbagliate nei punti più critici. Naturalmente si tratta di un esercizio che raccoglie parte degli insegnamenti ottenuti in precedenza, pertanto aspettatevi una brusca frenata di emergenza per poter parcheggiare, entro alcuni limiti immaginari, la vettura.

L’evento è terminato con una serie di giri nel tracciato di Monza, seguendo le manovre e le traiettorie della vettura lepre condotta da uno dei numerosi istruttori messi a disposizione dall’organizzazione. Nonostante i forti temporali che hanno reso Monza una vera e propria “piscina a cielo aperto” in alcuni settori, le Hyundai N hanno saputo dire la loro offrendo sempre la massima sicurezza anche nelle curve più critiche, come la famosa Parabolica.

Le nozioni che abbiamo appreso durante il corso, grazie anche ai continui briefing teorici, sono davvero numerose ma una tra tutte è la chiave di volta che vi consentirà di superare i test con più facilità: tenere lo sguardo puntato sulla direzione che si ha intenzione di prendere. Questo è il “segreto” alla base di tutto che consente di “leggere” le insidie dell’asfalto anzitempo, prevedere le manovre da eseguire e non soffermarsi sul problema.

Come accennato da Lars Mysliwietz, ex pilota professionista in particolare nei rally, istruttore di guida con il quale abbiamo trascorso la giornata a Monza, “la macchina segue i nostri occhi” ed è pertanto fondamentale capire la direzione che si ha intenzione di percorrere. La manovra deve essere poi la più pulita e rilassata possibile, senza strattoni o azioni frenetiche: movimenti decisi e netti.

L’esperienza con Gabriele Tarquini

Per completare la già più che ricca esperienza, Hyundai ha pensato di offrire un paio di giri a bordo di Kona N guidata però dal pilota automobilistico Gabriele Tarquini, famoso per i suoi risultati ottenuti nel Campionato Turismo. Essere passeggero di un’auto sportiva condotta da un pilota è sempre un’esperienza mistica che consigliamo a tutti coloro che non soffrono il mal di auto e sono alla ricerca di una continua dose di adrenalina.

Abbiamo provato Kona N in diversi contesti, ma sempre e solo su strada, e mai avremmo pensato che sarebbe stata in grado di affrontare con così tanta naturalezza e precisione i cordoli del Tempio della Velocità. Ben fatto, Hyundai, ma soprattutto complimenti Gabriele, davvero un’esperienza indimenticabile.

Hyundai N Driving Experience

Per vivere questo genere di emozioni, comprendere meglio il comportamento dell’auto e guidare con maggiore sicurezza è possibile acquistare uno dei pacchetti messi a disposizione da Hyundai. Sono disponibili diverse tipologie e tracciati; oltre a Monza, è possibile girare al Nurburgring e a Bilster Bang. Per il pacchetto con una notte e un giorno e mezzo di test, il costo è rispettivamente di 529 euro per i30 N e 429 euro per i20 N. Il prezzo è inteso per persona, con pernottamento in hotel e tre pasti. Per 729 euro, invece, è possibile inserire un accompagnatore (camera doppia) con accesso alla pista, catering e ingresso nei paddock (nessun turno è previsto).

Se invece si è alla ricerca di una esperienza ancora più ricca è disponibile il Level 2 che si sviluppa su più giorni, con sei pasti, più notti in hotel e un prezzo compreso tra 799 e 899 euro, a seconda della vettura. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale. A nostro parere si tratta di una esperienza da completare almeno una volta nella vita; se siete appassionati o semplicemente volete maggiore sicurezza alla guida vi consigliamo di valutare uno dei pacchetti messi a disposizione da Hyundai.