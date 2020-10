Hyundai i20 N: 204 Cv per la piccola coreana ad alte prestazioni!

Dopo l’eccezionale i30N, Hyundai propone il suo marchio ad alte prestazioni anche per la piccola i20. La nuova generazione della compatta sarà disponibile con l’allestimento sportivo: motore 1.6 litri turbo benzina da 204 Cv e 275 Nm di coppia massima. Si tratta di una vettura dichiaratamente ispirata al modello WRC da Rally.

Le caratteristiche sportive sono esaltate dalla presenza di elementi meccanici specifici e da un aspetto più aggressivo. La nuova i20 presenta uno stile completamente rinnovato rispetto alla precedente generazione, molto più audace e coraggioso e in generale più riuscito e personale. Hyundai i20N sarà disponibile entro primavera 2021.

Che grinta!

Il progetto N di Hyundai ha mostrato tutte le sue potenzialità con i30: la hothatch coreana era un concentrato unico di adrenalina e prestazioni, accompagnate da un suono vigoroso e profondo, da vera auto da corsa. La nuova Hyundai i20N manterrà le caratteristiche sportive e accattivanti, migliorandole. Rispetto al modello di serie, la versione N aggiunge alcuni dettagli estetici che non passano inosservati.

L’assetto è ribassato di 10 mm; l’ampia calandra anteriore si contraddistingue per la presenza del logo “N”; il paraurti anteriore presenta una grande presa d’aria con uno spoiler decorato con profili in tomato red. Tinta che si ritrova su molti elementi della carrozzeria, anche nella zona posteriore.

I cerchi in lega da 18″ sfoggiano un disegno specifico con finiture in grigio opaco, accattivanti le pinze freno marchiate con il marchio N e piacevole la presenza dello spoiler posteriore ispirato al mondo delle competizioni WRC. Bellissimo il faro fendinebbia dalla forma triangolare al centro dell’estrattore, un altro elemento ripreso dal motorsport. Il terminali di scarico è singolo e collocato sulla destra: un doppia uscita o un collocamento centrale avrebbe ulteriormente accentuato l’anima corsaiola.

Divertimento assicurato

Le premesse per divertirsi (e non poco) al volante di questa Hyundai i20N ci sono tutte. Oltre alla caratterizzazione estetica, sotto il cofano trova posto il propulsore 1.6 litri turbo benzina da 204 Cv e 275 Nm di coppia massima. Per rendere ancora più coinvolgente e profondo l’intesa con l’auto, i tecnici di Hyundai hanno scelto di lasciare come soluzione il cambio manuale a sei rapporti.

Gli ingegneri sono riusciti nell’impresa di contenere i pesi: siamo sotto i 1.200 kg. Ciò si traduce in prestazioni molto brillanti: l’accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 6,7 secondi e la velocità massima è di 230 km/h. Le modalità di guida disponibili sono cinque: Normal, Eco, Sport, N e N Custom. Ognuno regola i parametri del motore, del controllo elettronico di stabilità, dello sterzo e il sound dello scarico per ottimizzarli alle diverse condizioni di guida.

Interventi di messa a punto sono stati attuati anche su telaio, sospensioni, freni e sterzo per rendere la Hyundai i20N veloce, precisa e stabile.

Anche tanta tecnologia

Prestazioni, sportività ma anche attenzione alla tecnologia. Hyundai i20 N integra uno schermo touchscreen da 10,25 pollici, con contenuti N dedicati e la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, è presente un programma specifico dedicato alle prestazioni: Performance Driving Data System che monitora per migliorare le abilità del guidatore in pista, salvando e mostrando i dati relativi alla guida.

L’abitacolo è stato aggiornato e presenta elementi estetici specifici tra cui i sedili sportivi con poggia testa integrato, pomello del cambio e pedaliera in alluminio. Buona anche la dotazione di aiuti alla guida che comprende la frenata automatica, la telecamera posteriore e visuale angolo cieco, parte del pacchetto Hyundai SmartSense.