Hyundai i20 N Line, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Hyundai i20 si è da tempo affermata come un modello di successo per la casa automobilistica coreana. Con l'introduzione dell'allestimento N Line, questa compatta assume una veste decisamente più dinamica e sportiva. Dopo l'uscita di scena della più potente i20 N, la N Line raccoglie l'eredità di utilitaria capace di regalare divertimento alla guida. Recentemente sottoposta a un restyling, la i20 N Line beneficia di un design rinnovato, dotazioni tecnologiche aggiornate e sistemi di sicurezza migliorati, distinguendosi per un carattere più grintoso pur mantenendo le stesse motorizzazioni degli altri allestimenti disponibili nella gamma i20.

Cosa mi piace

La Hyundai i20 N Line colpisce positivamente sotto diversi aspetti. Il design esterno è senza dubbio uno dei suoi punti di forza: aggressivo e rinfrescato dal recente restyling, trae chiara ispirazione dalla i20 N da 204 CV, pur senza eccessi come l'alettone posteriore. Il frontale è affilato, con una griglia del radiatore e un paraurti dal disegno sportivo che incorporano inserti specifici N Line. Apprezzabili i fari anteriori full LED e i distintivi cerchi in lega da 17 pollici con design dedicato. Il profilo basso del tetto e il passo lungo conferiscono un aspetto dinamico, mentre le modifiche apportate hanno anche migliorato l'aerodinamica, a vantaggio dell'efficienza. Al posteriore, il nuovo paraurti e i gruppi ottici rivisitati completano il quadro. L'assetto ribassato e il doppio scarico laterale, dal sound piacevolmente coinvolgente, sottolineano ulteriormente la sua indole sportiva. All'interno, l'abitacolo riflette l'anima N Line con numerosi dettagli rossi e cuciture a contrasto su sedili, freno a mano (di tipo tradizionale), leva del cambio e volante.

Quest'ultimo, specifico N Line a tre razze in pelle traforata, insieme al pomello del cambio personalizzato e ai sedili sportivi con design dedicato, offre un tocco distintivo. La pedaliera antiscivolo in alluminio aggiunge un ulteriore dettaglio sportivo. La posizione di guida risulta comoda anche per persone di statura elevata, e l'ambiente è reso più accogliente dalle luci ambientali multicolore personalizzabili e dal climatizzatore automatico di serie. Non mancano pratici vani portaoggetti. Dal punto di vista tecnologico, il doppio schermo digitale da 10,25 pollici per strumentazione e infotainment è moderno e funzionale; il quadro strumenti è personalizzabile, mentre il sistema multimediale è intuitivo, ha una grafica piacevole e la presenza di diversi tasti fisici facilita l'accesso rapido alle funzioni principali, incluso il climatizzatore. La sicurezza è ben curata grazie a un pacchetto ADAS completo e generalmente ben tarato, che include sistemi avanzati come la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento di corsia. La dinamica di guida è precisa e intuitiva, rendendo la vettura piacevole da condurre, e la buona manovrabilità la rende agile in città. Infine, la connettività remota tramite l'app Hyundai aggiunge un tocco di modernità.

Come va

Il motore è un 1.0 tre cilindri turbo benzina da 100 CV e 200 Nm di coppia massima. Questo propulsore è dotato di tecnologia mild-hybrid a 48 Volt ed è abbinato a un cambio automatico DCT a doppia frizione con sette rapporti. Su strada, questa combinazione offre un buono spunto iniziale e rende la i20 pronta nelle risposte, specialmente quando si seleziona la modalità di guida Sport. Utilizzando il cambio in modalità manuale tramite le palette al volante si accentua il piacere di guida. In modalità Eco, il cambio tende a mantenere marce alte anche a basse velocità per favorire i consumi, a scapito però della prontezza. La dinamica di guida è uno degli aspetti più riusciti: la i20 N Line vanta un telaio ben progettato, uno sterzo dalla giusta consistenza e un peso contenuto sotto i 1.200 kg. L'assetto, pur essendo sportiveggiante con la sua taratura specifica e l'altezza da terra ridotta, riesce a offrire un buon compromesso tra comfort e tenuta di strada, senza risultare eccessivamente rigido sulle asperità.

Tra le curve, la vettura si dimostra reattiva e sicura, con un retrotreno che segue fedelmente l'avantreno. Attivando la modalità Sport, lo sterzo acquista maggior carico, aumentando il feeling con la strada e il divertimento. Il sistema mild-hybrid abilita la funzione di "veleggio" (coasting), che spegne il motore termico in determinate condizioni di rilascio dell'acceleratore, contribuendo a ridurre i consumi, specialmente nel traffico. Per quanto riguarda i consumi effettivi, la casa dichiara un valore medio nel ciclo WLTP tra 5,1 e 5,6 litri per 100 chilometri. In una prova su strada reale, su percorso misto, il computer di bordo ha indicato un consumo di 6,7 l/100 km, equivalente a circa 15 km con un litro, un dato considerato significativo per questa categoria di vetture. È importante ricordare che sono disponibili anche altre motorizzazioni, come un 1.2 quattro cilindri aspirato da 79 CV, e versioni con cambio manuale o senza elettrificazione mild-hybrid.

Cosa non mi piace

Nonostante i numerosi pregi, la Hyundai i20 N Line presenta alcuni aspetti meno convincenti. Sebbene la guida sia piacevole, i 100 CV del motore 1.0 turbo, pur sufficienti per un utilizzo quotidiano brillante, potrebbero non soddisfare chi cerca un'esperienza di guida pienamente sportiva; si nota una certa mancanza di "cavalli" e una ripresa non particolarmente entusiasmante alle velocità più sostenute. Un altro punto debole riguarda i fari anteriori, la cui potenza e profondità del fascio luminoso sono giudicabili inferiori alla media del segmento. All'interno, pur apprezzando il design sportivo, si notano alcune finiture realizzate con plastiche dall'aspetto un po' economico.

A livello di dotazioni, si sente la mancanza dei sensori di parcheggio anteriori, non disponibili nemmeno come optional sull'allestimento N Line (sono presenti solo i posteriori e la retrocamera). Il climatizzatore è automatico ma soltanto monozona, e manca la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. La connettività per Apple CarPlay e Android Auto è disponibile, ma funziona esclusivamente tramite collegamento via cavo USB, mentre ormai molte concorrenti offrono la connessione wireless. Sebbene il pacchetto ADAS sia completo, alcuni sistemi possono risultare a volte un po' invasivi a causa di avvisi sonori frequenti o interventi automatici percepiti come bruschi. Infine, i consumi del motore 1.0 tre cilindri, seppur ragionevoli, non sono così trascurabili, potrebbero quindi essere superiori alle aspettative di alcuni utenti per un motore di questa cilindrata.

Chi dovrebbe acquistarla

La Hyundai i20 N Line si configura come una scelta ideale per chi desidera una vettura compatta dal design marcatamente sportivo e accattivante, unito a una guida piacevole e dinamica, ma senza necessariamente ricercare le prestazioni estreme tipiche di una hot hatch pura come era la i20 N. È particolarmente indicata per l'uso in ambito urbano, grazie alle sue dimensioni contenute (4,08 metri di lunghezza) e all'ottima manovrabilità, ma sa regalare soddisfazioni anche nei percorsi extraurbani grazie alla sua buona dinamica di guida. Si rivolge a un pubblico che apprezza un abitacolo dall'impronta sportiva, un buon livello di tecnologia e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. In sintesi, è perfetta per chi cerca un'auto che sappia distinguersi esteticamente e offrire un'esperienza di guida coinvolgente nel quotidiano, accettando qualche piccolo compromesso a livello di finiture interne e di potenza assoluta.

Prezzi

La gamma della Hyundai i20 ha un prezzo di listino che parte da 19.900 euro. Per la versione specifica oggetto della prova, ovvero la i20 N Line equipaggiata con il motore 1.0 T-GDI da 100 CV con tecnologia mild-hybrid a 48V e cambio automatico DCT a sette rapporti, il prezzo di listino sale a 25.600 euro.