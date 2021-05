Hyundai Ioniq 6 e Ioniq 7, svelati i primi dettagli

I piani per il futuro elettrico di Hyundai cominciano a prendere forma: grazie al brand Ioniq, con il quale la compagnia coreana ha già rilasciato sul mercato un modello elettrico, Hyundai punta a portare sul mercato almeno 3 diversi modelli – di cui uno, la Ioniq 5, già annunciato e presto in arrivo in Europa.

Ioniq 5 è il primo modello elettrico realizzato da Hyundai sulla piattaforma e-GMP, il cui utilizzo è condiviso con Kia che vi ha realizzato sopra il nuovo modello EV6, anch’esso in arrivo in Europa tra non molto. Due le varianti previste della Ioniq 5, che differiscono nella batteria installata – e quindi nell’autonomia di guida. Durante la presentazione Statunitense di Ioniq 5, Hyundai ha sorpreso tutti parlando anche dei modelli Ioniq 6 e Ioniq 7: la prima è attesa sul mercato entro la fine del 2023, e andrà a sostituire l’attuale modello Ioniq già circolante sulle strade. Basata sul concept Hyundai Prophecy, la nuova Ioniq 6 sarà un modello di berlina di alta gamma di medie dimensioni, con velleità decisamente più sportive rispetto al modello attuale.

Utilizzerà la stessa piattaforma della Ioniq 5, e sarà alimentata da un pacco batterie da 73 kWh, con la possibilità di scegliere tra due configurazioni di motore: la configurazione a motore singolo, per una potenza di 218 cavalli, o quella a doppio motore per arrivare fino a 308 cv di potenza. Secondo alcune voci, queste configurazioni dovrebbero permettere di percorrere almeno 500 km con una carica.

Il 2024 vedrà invece l’arrivo della Ioniq 7, un’auto di dimensioni più importanti per chi ha bisogno di tanto spazio: si tratta di un crossover da 7 posti su 3 file, con dimensioni paragonabili a quelle del SUV più grande ad oggi prodotto dalla compagnia coreana, lo Hyundai Palisade. Il pacco batterie raggiungerà i 100 kWh per riuscire a portare l’autonomia ad almeno 500 km, mentre la motorizzazione dovrebbe essere la stessa vista sulla Ioniq 6, con doppio motore da 308 cavalli complessivi e trazione integrale.