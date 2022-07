Non è passato più di qualche giorno dalla prima presentazione della Hyundai Ioniq 6, in realtà ancora ci mancano diverse informazioni tecniche sulla nuova elettrica della casa coreana (saranno svelati il prossimo 14 luglio), ma questo non ha impedito a Hyundai di diffondere un primo trailer dedicato alla versione più sportiva ed estrema della nuova Ioniq, la Ioniq 6 N.

Ioniq 6 N, così come la sua sorella minore Ioniq 5 N, è attesa sul mercato nell’arco del 2023, ma ad oggi ci mancano ancora le informazioni tecniche sul pacco batterie e sui motori installati sull’auto: saranno due, uno per asse, e di nuova generazione – in grado di fornire più potenza e coppia istantanea. Ciò significa che le due ‘N’ 100% elettriche saranno dotate di trazione integrale, e per alimentare al meglio i nuovi motori è lecito attendersi il pacco batterie più grosso mai visto fino ad oggi su una Hyundai; nel caso della Ioniq 5 oggi ci si ferma a 77,5 kWh, per cui si potrebbe ipotizzare una batteria da almeno 90 kWh. Per quanto riguarda i motori invece, basandoci sui dati forniti da KIA per la sua EV6 GT (cugina della Ioniq 5, sono realizzate sulla stessa piattaforma E-GMP), ci aspettiamo potenze complessive vicino ai 600 cavalli.

Il trailer pubblicato su Instagram, come spesso accade, ci mostra poco o niente: la linea dell’auto già la conosciamo, è morbida e sinuosa, pensata per farsi avvolgere dall’aria senza però trattenerla, migliorando quindi l’efficienza energetica, ma per dare un tocco più sportivo e cattivo alla Ioniq 6 Hyundai ha deciso di installare nella parte posteriore un alettone decisamente importante, che si può intravedere nel fumo sapientemente usato dai videomaker a cui la casa si è affidata.

Come sempre, i modelli N della compagnia saranno testati nel leggendario circuito tedesco del Nurburgring, per assicurarsi che le due auto siano perfettamente in linea con le alte esigenze di chi sceglierà questi modelli sì ecologici, ma anche con una fortissima impronta sportiva.

Il prossimo 15 luglio ne sapremo sicuramente di più: quel giorno si svolgerà l’N Day di Hyundai, durante il quale la compagnia svelerà i suoi piani per la gamma sportiva.