Lo scorso mese siamo riusciti ad avere un primo assaggio di Ioniq 6, il secondo modello elettrico della casa coreana, e ora, finalmente, siamo a conoscenza di maggiori dettagli grazie alla presentazione che si è tenuta nelle scorse ore. Hyundai Ioniq 6 entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2022, ma i primi modelli destinati al mercato europeo e americano non saranno disponibili prima della fine di gennari 2023. In termini di dimensioni, Ioniq 6 è misura 4.855 mm lunghezza x 1.880 mm larghezza x 1.495 mm altezza, con un passo di 2.950 mm.

Senza sorprendere nessuno, Ioniq 6 utilizza lo stesso pacco batteria da 77,4 kWh di Ioniq 5 e, come tale, eredita anche lo schema propulsivo; la berlina elettrica sarà infatti disponibile con singolo motore (trazione posteriore) e doppio motore (trazione integrale).

Hyundai ha fornito solo dettagli della configurazione a doppio motore, che produce la stessa potenza di 320 cavalli di Ioniq 5; possiamo supporre quindi che il modello a motore singolo avrà invece a disposizione 225 cavalli. Hyundai suggerisce anche la presenza di una batteria standard da 53 kWh, anche se non è chiaro dove sarà disponibile questa soluzione.

A livello di prestazioni, il modello più potente dovrebbe bruciare lo 0-100 in 5,1 secondi ripercorrendo quindi i valori di Ioniq 5. L’autonomia garantita con il conservativo ciclo WLTP è di 610 chilometri, un valore interessante dal momento che supera, seppure di poco, Ioniq 5 dalla quale eredita numerosi aspetti. Al momento non è chiaro come Hyundai abbia raggiunto questo valore, anche se è lecito immaginare che abbia migliorato l’erogazione e che l’aerodinamica affusolata di Ioniq 6 possa fare una piccola differenza. Tale autonomia può essere ricaricata rapidamente grazie alle infrastrutture di ricarica a 400 volt e 800 volt disponibili a bordo; con un caricabatterie rapido CC da 350 kW, Hyundai afferma che Ioniq 6 può passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti. Come Ioniq 5, c’è anche una funzione Vehicle-to-load (V2L) che consente ai proprietari di alimentare dispositivi elettronici utilizzando l’auto.

All’interno, i conducenti saranno accolti da luci ambientali a 64 colori con sei temi preselezionati più una nuova illuminazione Speed Sync che può cambiare rapidamente i colori e la luminosità in base alla velocità del veicolo. La tecnologia dell’abitacolo di Ioniq 6 ricorda da vicino quella di Ioniq 5, ma con alcuni notevoli miglioramenti. I sedili, ad esempio, sembrano ora più sottili mentre il tunnel centrale integra alcuni comandi regalando alle portiere un look decisamente più pulito. Per quanto riguarda la dotazione ADAS, integra una versione aggiornata di Hyundai SmartSense che include, per esempio, Highway Driving Assist 2 (HDA 2), Smart Cruise Control (SCC) e Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Alcuni allestimenti includono anche le funzioni avanzate di Junction Crossing, Lane-Changing Oncoming e Lane-Changing Side, oltre all’Evasive Steering Assist. Disponibile inoltre Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e High Beam Assist (HBA). Non mancano le funzioni avanzate per il parcheggio e per il controllo del traffico.