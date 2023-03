A distanza di sei anni dal debutto ufficiale della prima versione, Hyundai Kona si rinnova con un nuovo modello che si distingue sia a livello di design sia di sostanza; il nuovo crossover della casa coreana cresce anche di dimensioni, diventando a tutti gli effetti uno dei modelli più grandi del segmento di appartenenza (B). Ma com’è e cosa cambia rispetto al modello precedente in concreto?

Esterno

Le forme di Hyundai Kona restano quasi inalterate rispetto al modello precedente; anche in questa nuova declinazione, infatti, troviamo linee morbide abbinate a tagli netti sulle fiancate che conferiscono maggiore tridimensionalità e presenza su strada. Il frontale, così come il posteriore, sono stati ampiamente rivisiti e ora integrano una sottile firma luminosa quasi inedita per il settore delle auto di produzione. Rimangono i gruppi ottici laterali, segno distintivo della Kona, e i fascioni laterali ora però in tinta con la carrozzeria. In linea generale, Kona appare più massiccia e di pregio quasi con un look proveniente dal futuro; in questo contesto i richiami alla berlina Ioniq 5 sono presenti anche se Hyundai intende tenere una chiara distinzione tra le due famiglie.

Durante la presentazione il costruttore ha mostrato anche l’allestimento N Line, ovvero quello più sportiveggiante. Rispetto al modello tradizionale, N Line vanta dei paraurti più elaborati e un vistoso spoiler posteriore che strizza l’occhio agli attuali modelli N ad alte prestazioni. Presente, anche se ormai quasi di controtendenza con il mercato, un terminale doppio incastonato nel paraurti posteriore.

Interni

Le differenze maggiori rispetto al passato sono concentrate all’interno di Hyundai Kona 2023 che ora vanta un abitacolo più ricco e di carattere. Il tunnel centrale è ribassato con numerosi compartimenti a disposizione, mentre la plancia è più semplice e pulita.

La sezione della plancia è dominata da un ampio display da 12,3 pollici dedicato sia all’intrattenimento di bordo sia alla gestione delle informazioni destinate al conducente. Disponibile anche un sofisticato head-up display capace di proiettare uno schermo da 12 pollici sul parabrezza, così da offrire un elevato numero di informazioni sempre a portata di vista. I comandi dedicati al controllo del climatizzatore, dei sedili e, in generale, del raffrescamento/riscaldamento sono fisici mentre sono disponibili due piccole manopole per il controllo di alcune funzioni, come il volume, sul computer di bordo.

Complice una lunghezza superiore di 15 centimetri rispetto al modello precedente, cresce lo spazio a bordo così come il buale; ora la capacità di carico è più vicina alle proposte rivali e nell’ordine dei 466 litri a seconda della versione. I sedili sono, naturalmente, regolabili elettricamente con possibilità a seconda dell’allestimento di funzioni dedicate al riscaldamento e raffrescamento.

Sicurezza

La nuova generazione di Kona è dotata di funzioni ADAS di livello superiore che assicurano i massimi livelli di sicurezza e comfort sulla strada. Driver Status Monitor (DSM) utilizza una telecamera interna al veicolo per analizzare il volto del conducente e avvisarlo in caso di sonnolenza, mentre lo Smart Parking Assist (RSPA) aiuta il conducente a entrare e uscire dai parcheggi. Disponibile anche Blind-spot View Monitor (BVM) facilita il guidatore nei cambi di corsia visualizzando sul quadro strumenti le immagini della telecamera posizionata sull’angolo cieco.

La declinazione Electric offre anche il Forward Collision-avoidance Assist 2.0 (FCA 1.5 nelle versioni ICE e HEV), evasive steering, junction crossing, lane change ongoing e lane change side lane. Disponibili di serie anche Lane Keeping Assist (LKA), Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW) e High Beam Assist (HBA).

Nessuna informazione ancora per la valutazione EuroNCAP ma siamo sicuri che otterrà ottimi punteggi in tutti gli ambiti.

Motorizzazioni

La gamma Kona 2023 si rinnova anche a livello di motorizzazioni offrendo due versioni elettriche, una endotermica pura e due ibride (HEV e MHEV); non è previsto nessun modello plug-in (PHEV), diesel o GPL/metano al momento.

benzina, 3 cilindri, 120 cavalli, 172 Nm;

benzina 48V, 3 cilindri, 120 cavalli, 172 Nm;

6 benzina HEV, 4 cilindri, 141 cavalli, 147 Nm;

Elettrica Standard 48,4 kWh;

Elettrica Long Range 65,4 kWh.

La nuova generazione di Hyundai Kona Electric offre la scelta di due pacchi batteria, Standard e Long Range, rispettivamente da 48,4 kWh (WLTP di 342 chilometri) e 65,4 kWh (WLTP di poco meno di 500 km). Entrambe le versioni sono dotate di un motore elettrico montato anteriormente, con una potenza di 114,6 kW (154 CV) sul modello Standard e 160 kW (214 CV) sul Long Range e una coppia massima è di 255 Nm. La ricarica sfrutta l’architettura a 400 Volt e Hyundai ha dichiarato che in 41 minuti la percentuale della batteria può passare dal 10 al 80%.

Per le declinazioni ibride e benzina, previsti allestimenti con o senza cambio automatico anche se al momento non è chiaro quali configurazioni saranno disponibili in Italia.

Prezzo

Al momento Hyundai non ha rilasciato dettagli in merito ma si prevede un piccolo ritocco dei prezzi verso l’alto, sia per i modelli ibridati sia per quelli elettrici. Il debutto sul mercato italiano è atteso per l’estate del 2023 e al momento non è ancora disponibile il configuratore sul sito ufficiale.

Posizionamento all’interno della gamma

L’attuale Hyundai Kona ha conquistato, nei suoi sei anni di carriera, oltre 400 mila clienti in tutta Europa registrando un successo sconfinato. La nuova Kona 2023 dovrà quindi misurarsi con i numeri del precedente modello e raccogliere un’eredità pesante per certi versi; tra gli ostacoli, l’incremento di prezzo e il posizionamento più premium. Kona si distinguerà maggiormente da Bayon e si avvicinerà al segmento dei SUV attualmente popolato da Tucson e Santa Fe.

Differenze precedente modello

Cosa cambia rispetto al modello precedente? Praticamente tutto. Dal design esterno fino agli eterni, passando naturalmente per l’architettura e i propulsori. Hyundai Kona 2023, rispetto al modello precedente e tutt’ora in commercio, si rinnova a 360 gradi: le dimensioni crescono, il design si impreziosisce mentre l’abitacolo diventa più funzionale.

Hyundai Kona 2017 Hyundai Kona 2023 Lunghezza 4205 mm 4350 mm Larghezza 1800 mm 1820 mm Altezza 1565 mm 1575 mm Passo 2600 mm 2660 mm

La transizione verso l’elettrico aumenta di passo in casa Hyundai e il nuovo modello è disponibile in due declinazioni elettriche (standard e long range) più potenti rispetto alla precedente serie.

Hyundai Kona 2017 EV Hyundai Kona 2023 EV Batteria 39,2 e 64 kWh 48,4 e 65,4 kWh Potenza 100 kW e 150 kW 114 kW e 160 kW Autonomia (WLTP) 305 e 484 km 342 e 500 km Garanzia 8 anni o 160mila km TBA

Kona N 2023

La variante più prestazionale della gamma potrebbe non trovare una vera erede. Al momento sono queste le indiscrezioni che circolano in rete e suggeriscono che il 2.0 Turbo da 280 cavalli equipaggiato su Kona N e i30 N potrebbe non trovare più spazio nella gamma del costruttore coreano. Gli appassionati delle auto sportive pure e sincere potrebbero quindi restare a bocca asciutta e orientarsi necessariamente su altri marchi qualora desiderassero un crossover ad alte prestazioni. Parlando di modelli performanti, solo la i20 N potrebbe restare affiancandosi successivamente alla tanto attesa Ioniq 5 N completamente elettrica.