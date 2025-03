Hyundai Kona: ecco come si rinnova la gamma del crossover

La Hyundai Kona si prepara ad affrontare il 2025 con una gamma completamente rinnovata, mantenendo intatto il suo design e la proposta motoristica che tanto successo ha riscosso sul mercato. Il SUV compatto coreano, a circa due anni dal lancio della seconda generazione, punta a consolidare la propria posizione nel segmento attraverso una riorganizzazione strategica degli allestimenti, offrendo maggiore personalizzazione e dotazioni tecnologiche aggiornate per soddisfare clienti sempre più esigenti. La nuova struttura commerciale si articola in quattro livelli principali, con prezzi che partono da 26.700 euro per la versione d'ingresso.

La strategia Hyundai per il 2025 prevede una semplificazione dell'offerta con quattro allestimenti ben definiti: XTech, Business, N Line ed Excellence. La versione d'ingresso XTech rappresenta un interessante punto d'accesso alla gamma, disponibile sia con il motore 1.0 turbo benzina da 100 CV sia con la motorizzazione full hybrid da 129 CV. Nonostante la posizione entry-level, questa versione sorprende per la ricca dotazione di serie che include cerchi in lega da 16", illuminazione LED, doppio display da 12" e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Salendo di livello, la Business amplia le possibilità di scelta con tutte le motorizzazioni disponibili, dai propulsori benzina alle versioni mild hybrid e full hybrid. A distinguerla sono i cerchi in lega di dimensioni maggiori e dotazioni aggiuntive come i vetri oscurati e il caricatore wireless per smartphone, elementi sempre più richiesti dalla clientela moderna.

Per chi cerca un'immagine più grintosa, la Kona N Line rappresenta la scelta ideale con il suo design sportivo, cerchi da 18" esclusivi e firma luminosa distintiva. Questa versione è abbinabile al potente 1.6 turbo benzina da 138 CV o alla soluzione full hybrid da 129 CV, combinando così prestazioni ed efficienza. L'allestimento Excellence, invece, si rivolge a chi privilegia il comfort e la tecnologia, con un equipaggiamento che include impianto audio Bose e un pacchetto di assistenti alla guida particolarmente completo.

La versione elettrica segue una logica leggermente diversa, disponibile negli allestimenti Exclusive e N Line, con due opzioni di batteria - 48,6 kWh per 380 km di autonomia o 64,8 kWh per 510 km - pensate per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo quotidiano. La versione Exclusive, in particolare, è dedicata esclusivamente alla variante elettrica, evidenziando l'attenzione del costruttore coreano verso la mobilità a zero emissioni.

Un elemento comune a tutta la gamma 2025 è l'attenzione alla digitalizzazione dell'abitacolo. Già dalla versione base troviamo una strumentazione completamente digitale da 12" affiancata da un monitor centrale della stessa dimensione, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. La possibilità di ricevere aggiornamenti OTA (Over-The-Air) rappresenta un valore aggiunto significativo, garantendo che il sistema di infotainment rimanga sempre aggiornato senza necessità di visite in officina.

I sistemi di assistenza alla guida rappresentano un altro punto di forza della rinnovata gamma, con un pacchetto che si arricchisce progressivamente salendo di allestimento. Dalla versione base che include già sensori di parcheggio posteriori e assistenti fondamentali, si arriva alla Excellence che offre il pacchetto più completo disponibile, confermando l'impegno del marchio coreano sul fronte della sicurezza attiva.

Il posizionamento commerciale della Kona 2025 è pensato per risultare competitivo in ogni segmento. Si parte dai 26.700 euro della XTech con motore 1.0 turbo benzina, mentre la versione ibrida richiede un investimento iniziale di 32.700 euro. La variante elettrica con batteria da 48,6 kWh in allestimento Exclusive ha un prezzo di 38.300 euro, mentre per la batteria più capiente da 64,8 kWh sono necessari 41.300 euro.

Le versioni più equipaggiate come la N Line e la Excellence mantengono un differenziale di prezzo contenuto rispetto alle versioni intermedie, rendendo accessibili anche le configurazioni top di gamma. In particolare, la versione elettrica N Line con batteria grande rappresenta il vertice dell'offerta a 45.500 euro, posizionandosi come alternativa premium nel crescente mercato dei SUV elettrici compatti.

Con questa riorganizzazione, Hyundai dimostra di voler mantenere alta l'attenzione su uno dei suoi modelli di maggior successo, adattandolo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione senza stravolgerne l'identità che ne ha decretato il successo. La nuova gamma 2025 conferma la strategia multienergia del costruttore coreano, capace di offrire soluzioni diverse per ogni tipo di mobilità, dalle motorizzazioni tradizionali fino all'elettrico puro.