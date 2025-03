I SUV non piacciono più? La top 3 2024 premia le berline

Le classifiche non sono una cartina tornasole dell'industria automobilistica. Sono più una fotografia di un momento preciso, determinato da tendenze, gusti e umori sia degli automobilisti sia - come mai prima d'ora - delle case automobilistiche e della stessa politica. Basta osservare il caso Tesla: dopo una crescita che sembrava inarrestabile e ormai strutturale, da inizio 2025 il mercato si è contratto del 47,7% in Europa (ma la Model Y è ancora l'auto più venduta del mondo) e il titolo ha perso circa 100 miliardi di dollari di capitalizzazione. Le classifiche, però, sono uno strumento utile per suscitare e stimolare una riflessione perché, per loro stessa natura, cambiano nel tempo e si modificano negli anni.

Guardando le prime 10 auto più vendute nel 2024 in Europa si nota subito che nessuna delle prime tre posizioni è occupata da un SUV. Anzi, al secondo e terzo posto ci sono due modelli storici: Renault Clio, Volkswagen Golf. Contrariamente al predominio dei SUV- anche nei listini - registrato negli anni precedenti, i dati più recenti rivelano una preferenza crescente verso modelli che combinano compattezza, funzionalità e familiarità. Perché? Questa evoluzione è emblematica di come le esigenze di mobilità urbana stiano orientando le scelte dei consumatori verso veicoli più agili e maneggevoli. D'altronde anche il futuro dell'elettrificazione passa dall'accessibilità del veicolo. Tanto in termini di prezzo quanto di dimensioni.

Le auto più vendute in Europa nel 2024

La classifica europea del 2024 vede protagoniste le utilitarie. La Dacia Sandero (268.101 unità +14%), la Renault Clio (216.317 unità +7%) e la Volkswagen Golf (215.715 unità +17%) occupano rispettivamente le prime tre posizioni. Questi modelli hanno conquistato il mercato grazie al loro costo competitivo e alla capacità di adattarsi efficacemente alle esigenze della guida urbana.

La top 10 si completa con altri modelli ugualmente apprezzati: la Peugeot 208, la Toyota Yaris, l'Opel Corsa, la Fiat Panda, la Citroën C3, la Ford Fiesta e la Škoda Fabia. La Tesla Model Y è al quarto posto ma segna un -17% rispetto al 2023. Questa graduatoria dimostra come, nonostante la presenza pervasiva dei SUV sul mercato globale, in Europa la domanda - almeno per il 2024 - sembra essersi orientata verso veicoli che garantiscono facilità di parcheggio, manovrabilità e un'esperienza di guida consolidata.

Fattori di successo

Il successo di modelli come Sandero, Clio e Golf deriva dalla loro capacità di incarnare valori fondamentali per il guidatore contemporaneo: affidabilità, convenienza e praticità. In media, una berlina compatta costa meno rispetto a un SUV di pari segmento e dimensioni. Questo è già un elemento di forte valutazione in fase d'acquisto. Le dimensioni compatte li rendono ideali per affrontare le sfide imposte dalle città moderne, caratterizzate da spazi di parcheggio limitati e traffico intenso. Soprattutto in Europa, dove le città sono urbanisticamente più complicate.

Inoltre, il design e l'esperienza di guida offerti da questi veicoli evocano un senso di continuità e familiarità, rassicurando i consumatori che, pur apprezzando le innovazioni tecnologiche, si sentono forse più vicini a un veicolo dell'identità consolidata. Pensata alla Golf: l'auto simbolo di Volkswagen è da 50 anni in cima alle preferenze degli automobilisti europei. La Renault Clio ha raggiunto oltre 16 milioni di europei in 35 anni di vita attraverso cinque generazioni.

Confronto con il mercato globale

Come detto, le classifiche non sono una monolitica rappresentazione del mercato dell'auto e a livello mondiale, le preferenze assumono caratteristiche differenti. Il 2024 vedrà la Tesla Model Y affermarsi come l'auto più venduta globalmente, presentandosi - di nuovo - come simbolo dell'ascesa dei veicoli elettrici e dell'innovazione nel settore automobilistico in termini di connettività e digitalizzazione.

La classifica globale include, oltre alla Tesla Model Y, modelli iconici come la Toyota Corolla, la Toyota RAV4 e il Ford F-Series. Completano la top 10 mondiale la Honda Civic, la Hyundai Tucson, la Volkswagen Golf, la Nissan Rogue, la Honda CR-V e la Chevrolet Silverado. Allargando lo sguardo al resto del mondo, i SUV restano la configurazione di carrozzeria preferita con una variante Pick-up quasi esclusiva per gli Stati uniti d'America.

Questa diversificazione riflette le specificità dei vari mercati: mentre in Europa prevalgono le utilitarie compatte e i veicoli ibridi, il Nord America conferma la predilezione per pickup e SUV, rispondendo a esigenze legate a contesti geografici e abitudini di consumo differenti.

Il mercato automobilistico del 2024 evidenzia come l'Europa stia privilegiando modelli che offrono praticità e agilità, in risposta alle esigenze di una mobilità urbana in evoluzione. Soprattutto di fronte a una situazione politico-istituzionale confusa e precaria. Sono sempre più numerosi i costruttori che annunciano l'arrivo di automobili elettriche compatte e accessibili perché viste come soluzione percorribile per accelerare la diffusione di questa tecnologia. La leadership di Dacia Sandero, Renault Clio e Volkswagen Golf conferma che, nonostante la presenza globale dei SUV, il contesto europeo mantiene comunque un forte interesse per le auto compatte e maneggevoli.

Contestualmente, la diversificazione osservata nella classifica mondiale sottolinea come ogni mercato sviluppi soluzioni specifiche in base alle proprie necessità, bilanciando innovazione tecnologica, sostenibilità e funzionalità pratica.