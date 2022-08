Negli ultimi mesi, per motivi anche non direttamente collegati al segmento dell’automotive, sono stati registrati importanti ritardi di consegna da parte di tutti i costruttori. Mentre per alcuni si è trattato di attendere solo qualche settimana in più, per altri i tempi si sono allungati fino a quasi un anno; come se non bastasse anche il mercato dell’usato ha subito un forte cambiamento con un continuo ritocco dei prezzi verso l’alto, come risposta diretta all’assenza di nuove vetture.

La situazione è in via di miglioramento? Forse, ma probabilmente sarà necessario attendere ancora qualche mese. Secondo quanto riportato dalla società di consulenza Arthur D Little, la crisi potrebbe continuare per tutto il 2023 a causa, nuovamente, dei semiconduttori.

I produttori di veicoli hanno affrontato una difficile ripresa dopo la pandemia di Covid-19, inclusi blocchi, distanziamento sociale e una combinazione di incendi in fabbrica, condizioni meteorologiche estreme e il conflitto in Ucraina che ha colpito la produzione di “chip” strategici per semiconduttori e cablaggi. Con una capacità limitata, Wolf-Dieter Hoppe, un partner di Arthur D Little che si concentra sul settore automobilistico, ha affermato che i produttori di veicoli stanno dando la priorità ai prodotti più redditizi (tipicamente modelli di lusso) e ai canali di vendita riducendo anche gli sconti, cosa di cui le flotte hanno tradizionalmente beneficiato. Hoppe ha dichiarato: “Abbiamo visto che il prezzo medio dei veicoli è aumentato di oltre il 10% nell’ultimo anno [e questa] è una tendenza coerente tra i marchi [e] tutti i segmenti. [I gestori della flotta] devono affrontare due problemi: uno, ottenere i veicoli [di cui] hanno bisogno, e secondo, il costo è aumentato in modo significativo“.

Non esiste una soluzione a breve termine. Gli impianti di fabbricazione di semiconduttori impiegano “fino a tre anni” per essere costruiti, il conflitto in Ucraina è in corso e l’escalation della tensione tra Cina e Taiwan è il “rischio più grande” che ci attende, ha affermato Hoppe. Circa il 90% dei semiconduttori più avanzati (cinque nanometri o più piccoli) sono realizzati a Taiwan.