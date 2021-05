IEA: azzerare gli investimenti in petrolio, gas e carbone per salvare il pianeta

L’Agenzia internazionale dell’energia ha tracciato gli obiettivi per le zero emissioni con la pubblicazione del rapporto denominato “Net zero by 2050”, prima roadmap per la transizione nel settore dell’energia a livello globale: ben 400 le tappe fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

Nel rapporto l’agenzia chiede che non si investa più in nuovi pozzi petroliferi entro il 2035 e che venga inoltre vietata la vendita delle auto con motore a combustione interna. Non a caso, la lotta al cambiamento climatico richiede che vengano dettate norme stringenti e la stessa IEA invoca che vengano messi al centro degli obiettivi a breve termine investimenti esclusivamente sulle fonti rinnovabili.

É una sfida colossale, forse la più grande mai affrontata dall’umanità. Ma le nostre analisi ci dicono anche che è fattibile, ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Secondo quanto diffuso dall’IEA il declino della domanda del petrolio è già iniziato, mentre quella del gas naturale è destinata a diminuire nel breve termine, arrivando dunque nel 2030 ad essere inferiore del 18% rispetto al decennio precedente. Tuttavia, secondo le stime, nel 2050 sarà inferiore addirittura del 75%. Per quanto riguarda invece le rinnovabili, secondo l’agenzia devono necessariamente essere sostenuti e finanziati con solidi investimenti.

La richiesta avanzata è chiara e sottolinea la necessità di uno sforzo economico con investimenti nel mondo in energie rinnovabili che dovrebbero più che raddoppiare dagli attuali 2.000 miliardi di dollari a 5.000 miliardi. Molto dipenderà inevitabilmente dalle scelte che verranno fatte nei prossimi anni: a partire dagli stessi consumatori, dalle auto elettriche, dall’efficientamento energetico degli edifici, all’installazione di pompe di calore. Non a caso, infatti, la roadmap pubblicata dall’agenzia tiene in considerazione anche i progressi attesi nelle tecnologie che dovrebbero consentire un incremento dell’efficienza di pannelli solari e batterie, oltre che ad una netta riduzione del fabbisogno di elettricità dell’8% da qui al 2050.