Il camper elettrico è quasi realtà: ecco il primo concept

Il settore dei camper potrebbe intraprendere una strada simile a quella seguita dal segmento delle auto; nel corso dei prossimi anni potremmo quindi assistere ad una completa transizione verso l’elettrico o addirittura l’idrogeno. Lo sappiamo, il diesel domina ancora incontrastato ma le cose potrebbero cambiare anche molto velocemente.

A questo proposito, Knaus Tabbert al Caravan Salon 2021 di Düsseldorf ha sorpreso tutti con il concept Knaus E.Power Drive, un camper elettrico dotato di range extender. Il prototipo nasce sulla base del Knaus VAN TI 650 MEG Vansation che è costruito a sua volta su un più classico Fiat Ducato. Le differenze estetiche rispetto al modello endotermico sono praticamente assenti, alcuni dettagli li si possono percepire solo una volta saliti a bordo e analizzato la plancia. Qui infatti è stato rimosso il cambio per fare spazio ad un più comodo selettore di guida, abbinato anche ad una pulsantiera dedicata al pre-riscaldamento della batteria e al controllo della frenata rigenerativa.

Il camper per spostarsi utilizza un powertrain elettrico da 245 Cv alimentato da un motore Wankel che funge da generatore di corrente. Una soluzione analoga a quella pensata proprio da Mazda stessa in quanto il motore Wankel assicurerebbe dimensioni compatte, minor complessità costruttiva, regolarità e silenziosità di funzionamento. Il motore endotermico si occupa di produrre energia che viene poi indirizzata alla batteria; in questo modo l’autonomia aumenta drasticamente permettendo percorrenze decisamente superiori.

Il compito principale del motore rotativo è quello di generare corrente per la batteria, ma può anche fornire energia direttamente al motore; inoltre, può alimentare gli ambienti interni del veicolo assicurando un’autosufficienza alle aree di sosta anche se non collegati allo standard domestico. Knaus E.Power Drive può ospitare un massimo di 4 persone e viaggiare ad una velocità massima di 110 km/h. I tempi di ricarica variano in base alla modalità: mentre attaccato alla colonnina richiede fino a 3 ore, con il sistema endotermico alla massima potenza sono necessari solo 35 minuti per ricaricare la batteria da 35 kWh.