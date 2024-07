Il futuro elettrico di Pagani è ancora lontano, almeno per ora

Al recente Goodwood Festival of Speed in Inghilterra, CarBuzz ha avuto l'opportunità di intervistare Christopher Pagani, figlio del fondatore Horacio e direttore marketing del rinomato marchio italiano di supercar.

La conversazione ha toccato diversi argomenti, ma il focus principale è stato sul futuro di Pagani. Dopo la presentazione della one-off Huayra Epitome, ci si aspetta di vedere versioni speciali della Utopia, ma cosa altro riserva il futuro per il marchio?

Nonostante l'entusiasmo di Pagani per il potenziale delle future hypercar elettriche, Christopher ha ricordato perché suo padre ha abbandonato i piani per un'auto elettrica in favore di più hypercar con motore V12: "Dopo tutti gli incontri con la nostra rete di concessionari in tutto il mondo, non c'è stato interesse per una hypercar Pagani completamente elettrica", ha dichiarato il direttore marketing, aggiungendo: "Pensiamo ancora che sia un'auto divertente, un progetto interessante da realizzare".

Christopher Pagani ha sottolineato che per Pagani la performance è nella dinamica del veicolo, non nella potenza o nella velocità massima. Questo spiega perché l'azienda non insegue record e numeri, sebbene potrebbe farlo.

Valido dal 16 al 17 Luglio - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Pagani continuerà a monitorare le condizioni di mercato, mirando a fornire solo ciò che i suoi clienti desiderano. Riguardo ai futuri sistemi di propulsione, ciò potrebbe un giorno significare un'auto elettrica, ma solo se e quando la tecnologia diventerà molto più leggera, al punto da non poter essere ignorata.

L'azienda rimane fedele alla sua filosofia, offrendo anche il cambio manuale nonostante le difficoltà legate alle elevate coppie dei moderni propulsori, poiché senza questa opzione avrebbe meno clienti.