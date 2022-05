Il Gruppo Volkswagen punta a conquistare, nel corso del prossimo futuro, la leadership del mercato delle auto elettriche con tanti nuovi progetti in arrivo. Nonostante gli investimenti già previsti, però, l’azienda non intende scommettere tutto sul settore delle auto elettriche. Il passaggio alla mobilità a zero emissioni sarà, infatti, graduale e non immediato.

La conferma è arrivata da Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen che già in passato aveva parlato di un addio impossibile alle endotermiche. Secondo il numero uno dell’azienda tedesca, infatti, il problema principale non è rappresentato dalla domanda da parte dei consumatori. La richiesta di auto elettriche da parte degli automobilisti sta crescendo, rispettando le stime.

A rallentare il completo passaggio alle auto elettriche, però, ci sono aspetti ulteriori da considerare. Per sostenere una completa elettrificazione del settore sono necessari enormi investimenti che non possono essere realizzati in pochi mesi. Secondo il CEO del Gruppo Volkswagen, infatti, servirà tempo per riconvertire gli stabilimenti e incrementare la capacità produttiva delle batterie per sostenere il passaggio all’elettrico.

Nonostante le difficoltà che l’intera industria automotive dovrà affrontare, Volkswagen conferma di puntare alla leadership del mercato delle auto elettriche a livello mondiale. L’azienda punta a raggiungere quest’obiettivo entro il 2025 grazie ad una progressiva crescita della sua offerta che prevede il lancio di diversi nuovi modelli.

In arrivo c’è anche una versione aggiornata della piattaforma MEB che garantirà prestazioni migliori e, soprattutto, maggiore autonomia per le auto elettriche del gruppo. Maggiori dettagli sui progetti di casa Volkswagen arriveranno nel corso delle prossime settimane. Di certo, il gruppo intende accelerare i suoi investimenti per la mobilità a zero emissioni.