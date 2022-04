Volkswagen punta ad incrementare l’autonomia delle sue auto elettriche e per raggiungere quest’obiettivo è stato annunciato un aggiornamento della piattaforma MEB. Tale piattaforma è un punto di riferimento assoluto per le auto elettriche del gruppo tedesco che ha anche stretto un accordo con Ford che permetterà alla casa americana di utilizzare la MEB per le sue elettriche europee.

La nuova versione della piattaforma MEB del gruppo Volkswagen è già in fase di sviluppo e potrebbe debuttare nel corso del 2025, in occasione del lancio della Aero B, la nuova Volkswagen Passat elettrica. Anche la segmento B derivata ID. Life potrebbe utilizzare le novità introdotte dalla piattaforma MEB rinnovata.

Il rinnovamento della piattaforma riguarderà vari elementi. In primo luogo, la versione aggiornata della piattaforma MEB di Volkswagen garantirà maggiore autonomia, fino ad un massimo di 700 chilometri con una sola carica. Da segnare anche un aumento della velocità di ricarica che dovrebbe raggiungere i 200 kW, registrando così un notevole upgrade rispetto ai 125 kW attuali.

Miglioreranno anche le prestazioni. Per i veicoli a trazione integrale più potenti sarà possibile registrare uno 0-100 km/h in circa 5.5 secondi. Attualmente, la Volkswagen ID.5 GTX con il suo sistema dual motor da 299 CV impiega 6,2 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma. Per centrare l’obiettivo, le future elettriche “sportive” su base MEB potrebbero arrivare ad erogare fino a 350 CV di potenza.

Ricordiamo che la piattaforma MEB aggiornata non sarà utilizzata solo dal marchio Volkswagen ma anche da Skoda, Seat, Cupra e Audi. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nei prossimi mesi.