Il nuovo Dacia Bigster cambierà il mercato europeo dei C-Suv

Dacia ha appena alzato il sipario sul muovo Bigster, un SUV che non passa inosservato e che stravolgerà il mercato europeo nel suo segmento. È il debutto della casa automobilistica nel "mondo" dei C-Suv, ed è pronto a scuotere il mercato con un'offerta imbattibile: meno di 25 mila euro per le versioni a benzina e meno di 30 mila per quelle ibride. Una cifra che farà girare la testa a chiunque stia cercando un SUV di qualità, versatile e affidabile e, soprattutto, europeo.

Stile robusto, anima moderna

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Il Bigster non gioca solo con i numeri, ma anche con il design. Linee decise e pulite lo rendono muscoloso e ben piantato a terra, mentre dettagli come i fari posizionati alle estremità e i parafanghi scolpiti ne esaltano il carattere. Dacia punta sulla sostanza: materiali resistenti e sostenibili che fanno la differenza, senza perdersi dietro alle mode passeggere. Il rivestimento eco-friendly Starkle ne è la prova: sostenibile e durevole, proprio come piace al marchio e a sempre più clienti.

Dentro, tutto lo spazio che vuoi

Basta poco per rendersi conto che a bordo l'abitacolo punta tutto sul comfort e sull'abitabilità. Con la sua piattaforma CMF-B, il Bigster offre spazio da vendere: cinque passeggeri e tutti i loro bagagli trovano posto senza problemi, grazie a un bagagliaio che può arrivare fino a 667 litri. si tratta di un valore record per la categoria. L'atmosfera è moderna ma semplice, con comandi intuitivi e una plancia disegnata per rendere ogni viaggio un piacere. I modelli top di gamma vantano anche un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un sistema di climatizzazione bi-zona, per un comfort che non fa mai mancare nulla.

Immagine 5 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 1 di 5

Motori ibridi: tanta scelta, zero compromessi

Dacia ripropone motorizzazioni ibride con il Bigster, che propone una gamma davvero completa ma con due grandissime novità: la HYBRID 155 e la ECO-G 140 bifuel benzina-GPL mild hybrid. Si tratta di un debutto mondiale per la 155 CV HEV (Renault non l'ha ancora utilizzato). Mentre la proposta di un mild hybrid con doppia alimentazione promette un'autonomia fino a 1.450 km con un pieno. Infine, La TCe 140 mild-hybrid che sarà disponibile anche con trazione integrale. Una varietà che permette di scegliere tra efficienza nei consumi e una dose extra di potenza quando serve.

Sicurezza e comfort: tutto al top

Il nuovo Bigster non si accontenta di fare il minimo, soprattutto quando si parla di sicurezza e comfort. Di serie si trova tutto: frenata automatica d'emergenza, riconoscimento della segnaletica, assistenza al mantenimento della corsia, e tanto altro ancora. E per chi ama le lunghe distanze, l'Adaptive Cruise Control nelle versioni ibride è il tocco finale che rende ogni viaggio un'esperienza rilassante. A bordo, le innovazioni come il sistema di fissaggio YouClip e il portellone elettrico sono pensate per rendere la vita più facile e la guida più piacevole.

Un cambio di marcia per Dacia

Con il Bigster, Dacia sta alzando l'asticella nel segmento C-Suv. Offre un mix vincente di robustezza, tecnologia e stile a un prezzo che potrebbe far ingolosire molti automobilisti intenzionati a cambiare vettura. È un modello che non solo espande la gamma Dacia, ma cambia anche la percezione del marchio: non è più solo sinonimo di convenienza, ma anche di innovazione e qualità. Un passo avanti deciso, verso un futuro dove il valore si combina perfettamente con la sostenibilità e l’eleganza. Le prime consegne sono previste entro la prima metà del 2025.