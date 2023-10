Il nuovo Explorer elettrico è la soluzione di Ford per sfidare Tesla Model Y

Ford ha presentato in anteprima mondiale il nuovo Explorer completamente elettrico, un SUV audace e distintivo a zero emissioni che unisce l'ingegneria tedesca allo stile distintivo americano. Il nuovo modello pensiona la precedente versione plug-in dotata di propulsore V6 e batteria da 13,6 kWh.

Il nuovo Explorer, insieme alla già presente Mustang Mach-E, segna una nuova direzione per il marchio in Europa; questo SUV di medie dimensioni può ospitare fino a cinque persone ed è dotato di tutte le funzioni necessarie per affrontare viaggi in famiglia e avventure esplorative.

Progettato e costruito in Germania, il nuovo Explorer 100% elettrico offre un'esperienza digitale sorprendente che consente ai conducenti e ai passeggeri di rimanere costantemente connessi con il massimo comfort durante i loro spostamenti. Questo è reso possibile grazie al sistema SYNC Move2 con touchscreen da 15 pollici, regolabile in altezza, e a un sistema di infotainment completamente connesso.

Il design del veicolo promuove un senso di avventura, mentre il bagagliaio da 450 litri, nella configurazione a cinque posti, lo rende ideale per l'uso in città e non solo. Il nuovo Explorer 100% elettrico stabilisce nuovi standard con soluzioni innovative come la MegaConsole da 17 litri tra il guidatore e il passeggero anteriore, il My Private Locker per nascondere effetti personali e l'apertura del bagagliaio Hands-Free.

Il veicolo è disponibile nelle versioni a trazione posteriore o integrale, con una serie di comfort e tecnologie per garantire viaggi rilassanti e di qualità. Tra le dotazioni standard vi sono sedili anteriori e volante riscaldabili, funzioni massaggianti per il sedile del conducente e del passeggero, climatizzatore regolabile individualmente e apertura senza chiave con accesso al bagagliaio Hands-Free.

Per la prima volta in Europa, il nuovo Explorer offre avanzate funzioni di assistenza alla guida, tra cui il cambio corsia assistito e il rilevamento ciclisti per una guida più sicura in ambienti urbani trafficati.

Ford non ha rilasciato dettagli riguardati la piattaforma, ma come sappiamo da precedenti note sarà ideato sulla MEB del Gruppo Volkswagen ed è lecito aspettarsi una batteria da circa 77 kWh e potenze comprese tra i 200 e i 300 CV a seconda delle versioni. Il prezzo è anch'esso ancora un mistero, ma non è difficile ipotizzare un valore di mercato compreso tra i 45mila e i 50mila euro e pertanto nella medesima fascia di Tesla Model Y. Il debutto è atteso per la prossima estate.