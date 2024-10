Il "papà" (italiano) della piattaforma AmpR Small ci spiega la nuova Renault 4

Vittorio d'Arienzo

L’AmpR Small è una piattaforma nativa elettrica, una scelta strategica che ci permette di ottimizzare completamente la vettura attorno al motore elettrico e alla batteria, senza compromessi dovuti a soluzioni ibride. Questo approccio ci offre vantaggi significativi in termini di gestione del peso, poiché non dobbiamo adattare la piattaforma a due tipi di powertrain, come accade per i modelli ibridi. Per esempio, l’assetto della R4 sfrutta sospensioni MacPherson all’anteriore e un sofisticato multilink al posteriore, che garantiscono una guidabilità ai vertici del segmento. Inoltre, utilizziamo una tecnologia NMC per le batterie, che ci consente di avere una batteria compatta, alta solo 14 cm e posizionata molto in basso, migliorando ulteriormente il centro di gravità. La Renault R4 eredita queste caratteristiche dalla R5, ma con un passo più lungo, che offre maggiore spazio interno e una migliore guidabilità. Il design della piattaforma ci consente anche di adottare pneumatici di grande diametro, migliorando sia l’efficienza che il comportamento dinamico del veicolo, senza sacrificare l'estetica. Il risultato è un mix perfetto tra comfort, spazio e una guida divertente, elementi fondamentali per un veicolo urbano come la R4.