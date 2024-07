Il peso delle macchine è salito di 400 kg in 7 anni, come mai?

Secondo l'analisi dei dati sui veicoli provenienti dai test su strada di Autocar, tra il 2016 e il 2023, il peso medio a vuoto delle auto nuove è salito da 1553 kg a 1947 kg. Questo aumento è in parte dovuto alla crescente popolarità dei SUV, ma non completamente. Nel 2016, su tutte le auto testate su strada da Autocar, 16 erano SUV o crossover, con un peso medio di 1722 kg, ovvero 169 kg in più rispetto alla media di tutti i modelli testati quell'anno.

Molti SUV provati in quell'anno risultavano più pesanti rispetto alle loro controparti berlina; ad esempio, la Skoda Kodiaq pesava 1751 kg, ben 246 kg in più rispetto alla Skoda Superb testata l'anno precedente. Allo stesso modo, la Jaguar F-Pace era 180 kg più pesante della XF con lo stesso motore diesel da 2,0 litri.

La colpa non è solo dei SUV, ma dell'alimentazione e anche della scomparsa delel city-car

Anche l'elettrificazione ha avuto un ruolo nell'aumento del peso delle nuove auto. I modelli elettrici a batteria testati su strada da Autocar l'anno scorso avevano un peso medio di 1991 kg. Le auto con motore a combustione erano quasi 100 kg più leggere. Escludendo i veicoli ibridi e ibridi plug-in, che includono il peso di motori elettrici e batterie di grandi dimensioni, il peso medio scende a 1841 kg, ovvero 150 kg in meno rispetto ai veicoli elettrici.

Questa differenza rispecchia una tendenza più ampia per le auto testate su strada da Autocar dal 2000. La media annuale oscillava tra 1500 kg e 1650 kg fino al 2018, quando per la prima volta ha raggiunto i 1700 kg. È poi scesa a 1675 kg nel 2019, ma da allora ha solo continuato a crescere, arrivando a 1879 kg nel 2022 e poi a 1947 kg l'anno successivo.

La tendenza non sembra cambiare più di tanto anche quest'anno: il peso medio delle auto testate nel primo trimestre del 2024, la maggior parte delle quali erano elettriche, SUV o entrambe, era di 2087 kg. Ovviamente, l'elettrificazione e la popolarità dei SUV non sono le uniche cause dell'aumento continuo dei pesi. Anche la riduzione delle classi city car e supermini contribuisce a incrementare i pesi medi, poiché ogni anno arrivano sul mercato meno modelli sotto i 1000 kg che possano bilanciare le auto più pesanti.