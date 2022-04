“Green” non è normalmente la parola che assoceresti alle supercar con motore V12, come la Lamborghini Aventador, o ai più grandi SUV disponibili sul mercato, come lo stesso Urus di casa Lambo, eppure il marchio italico è riuscito in qualche modo a rendere i propri motori più ecologici.

Nel 2021 il marchio ha ricevuto la Green Star Award, un premio che in genere viene assegnato a persone o marchi che hanno compiuto sforzi significativi per rispondere alle emergenze ambientali. Ancora una volta, il premio è stato assegnato a Automobili Lamborghini per i suoi sforzi volti a diventare un’azienda più sostenibile. L’Istituto tedesco di Amburgo che si occupa di questo genere di premialità, ha consegnato il premio dopo “una ricerca online complessa e dettagliata per determinare le aziende più impegnate nelle strategie di economia verde“. In totale, lo studio accumula più di un milione di referenze per ciascuna delle 2.000 aziende analizzate: vengono prese in esame oltre 30 categorie, tra cui la sostenibilità ecologica, sociale ed economica.

Lamborghini si è impegnata a superare tutti i risultati ottenuti dagli altri marchi, grazie in gran parte alla certificazione di sito di produzione C02 neutrale, ottenuta nel 2015. Lamborghini partecipa anche a un progetto di biomonitoraggio con le api, che potrebbe spiegare anche il motivo esagonale del brand applicato sulla calandra di alcuni modelli. Inoltre, la sede del marchio a Sant’Agata ospita anche uno dei più grandi impianti fotovoltaici dell’Emilia-Romagna, oltre a un immenso parco che oggi ospita 10.000 querce. La produzione stessa del marchio è diventata di recente “più green”, complice una maggiore azione sul riciclaggio dei rifiuti in fibra di carbonio e un progetto di logistica sostenibile che ha portato a una riduzione dell’85% delle emissioni prodotte dal trasporto di scocche.

Per Lamborghini questo premio rappresenta una grande conquista, solo una delle prime, considerato che il marchio punta a diventare CO2 neutrale, a livello di gamma, entro il prossimo decennio.