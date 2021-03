Il vostro pacco potrebbe essere bloccato nel canale di Suez

Per il momento tutti gli sforzi messi in gioco non sembrano portare l’effetto sperato: la gigantesca nave da container incastrata di traverso nel canale di Suez non è intenzionata a muoversi, e continua a bloccare uno dei passaggi marittimi più importanti a livello mondiale. La nave Ever Given, che batte la bandiera di Panama, appartenente alla compagnia di trasporti marittimi Evergreen, è rimasta incastrata nel canale egiziano a causa dei forti venti che soffivanano a quasi 80 km/h e di una tempesta di sabbia che hanno fatto perdere la rotta corretta; nonostante gli sforzi delle navi inviate in soccorso dalla SCA – Suez Canal Authority, e gli scavi effettuati a terra per liberare la punta della nave che è andata a sbattere contro l’argine, per il momento la nave non si sposta dalla sua scomoda posizione. A complicare la situazione ci si mettono certamente le enormi dimensioni della Ever Given, una tra le navi da container più grosse al mondo, e tra le più grandi a essere autorizzata a passare nel canale di Suez: la Ever Given, costruita nel 2018, è lunga quasi 400 metri e larga 59 metri.

Bloccare il canale di Suez, una lingua di acqua lunga 193 km che collega il Mar Mediterraneo con l’Oceano Indiano, significa bloccare una delle principali arterie mondiali per il commercio: pensate infatti che in quelle acque transitano ogni giorno il 30% dei container del mondo. Attualmente la Ever Given sta tenendo ferme più di 150 navi che avevano intenzione di transitare, e tante altre sono state dirottate altrove per evitare di peggiorare la situazione.

Scopri su Amazon il modellino di nave cargo Revel in kit di montaggio!

Secondo gli esperti, ci vorranno ancora almeno 24 o 48 ore per risolvere la situazione, e ciò si traduce in grossi ritardi sulle consegne di tutte quelle merci che sono a bordo della Ever Given e di tutte le altre navi coinvolte; alcune navi saranno probabilmente obbligate a tornare indietro e circumnavigare l’Africa, una piccola deviazione che aggiunge circa una settimana di viaggio.