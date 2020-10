Incendio in uno Store di Tesla, a fuoco 7 auto elettriche

Non sono state ancora chiarite le dinamiche ma, secondo quanto emerso sino ad ora, quello scoppiato in uno Store di Tesla in Svezia potrebbe essere un incendio doloso. Dunque, se questa ipotesi fosse confermata qualcuno potrebbe aver preso di mira l’azienda statunitense specializzata nella produzione di veicoli elettrici. L’emergenza è stata segnalata durante la scorsa notte, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto l’avviso della presenza di un incendio scoppiato nello Store di Tesla a Malmö. Le indagini sono ancora in corso anche se le autorità temono che la pista relativa all’incendio doloso sia quella più attendibile.

I vigili del fuoco hanno tentato di spegnere, inizialmente, i veicoli in fiamme che si trovavano più vicini all’edificio e, grazie a questa mossa, sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente. Alla fine sono riusciti a domare le fiamme, ma almeno 7 o 8 veicoli Tesla sono stati completamente distrutti dall’incendio. Anche Magnus Köhlin, a capo della squadra dei vigili del fuoco, ha confermato che “sono state incendiate 7 o 8 vetture elettriche in posti diversi, all’interno di un’area da 300-400 metri quadrati“ . Inoltre, lo stesso Köhlin sembra escludere il fatto che si possa trattare di un incendio scoppiato in maniera accidentale.

In ogni caso, non è la prima volta che alcune vetture del marchio Tesla vengono distrutte a causa di un incendio. Infatti già l’anno scorso era stata incendiata una Tesla Model X, questa volta in Germania, e – secondo le parole del proprietario della vettura – qualcuno potrebbe aver appiccato il fuoco in maniera volontaria. Un altro incidente simile è accaduto due anni fa ad Amsterdam quando, due auto del marchio statunitense sono state incendiate da alcuni piromani mentre si trovavano parcheggiate al alcune decine di metri di distanza. Dunque, seppur nulla è ancora certo – poiché sono ancora in corso le indagini – sembrerebbe che Tesla susciti in qualcuno un senso di odio.