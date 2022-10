La Regione Veneto fa sul serio con gli incentivi auto: ha infatti stanziato una cifra molto vicina ai 12 milioni di euro – 11.825.000 € – per incentivare la rottamazione di vecchie automobili e ringiovanire il parco auto circolante nella regione; entro pochi giorni, stando a quanto afferma la regione stessa, sarà pubblicato il bando che riporterà tutte le informazioni sulle modalità di accesso al contributo, che potrà arrivare fino a 6000 € per chi acquista un’auto particolarmente ecologica.

Al momento le informazioni a disposizione confermano che l’incentivo è rivolto al privato cittadino, residente in Veneto e con un ISEE non superiore a 50.000 €; il contributo sarà valido in caso di rottamazione di un vecchio veicolo più inquinante in favore di un veicolo nuovo che rientri nelle classi di inquinamento Euro 6D Temp o successive, nelle quali sono previste anche le auto con motorizzazione 100% elettrica e le plug-in hybrid. Ovviamente, come già visto in tanti altri bandi simili, l’ammontare del contributo concesso al singolo richiedente aumenta al diminuire delle emissioni di CO2 del nuovo veicolo acquistato – sicché ancora una volta acquistare auto elettriche sarà il modo per poter accedere al massimo della cifra prevista.

Per rendere il programma di incentivi ancora più efficace e ancor più rivolto a chi, pur avendo un reddito basso, ha necessità o vuole cambiare la propria automobile, la regione ha deciso di creare una graduatoria nella quale sarà presa in esame la situazione economica familiare di coloro che presentano la richiesta: per chi ha un ISEE fino a 25.000 € il contributo massimo viene moltiplicato per 1.2, mentre per chi ha un ISEE fino a 40.000 € il contributo è moltiplicato per 1.1.

L’ultima fascia, quella di chi ha un ISEE fino a 50.000 €, non prevede nessuna agevolazione ulteriore.

Ma non è tutto, perché il comune in cui si risiede potrebbe a sua volta giocare un ruolo nella graduatoria: la Regione Veneto ha infatti deciso di dare priorità ai residenti dei comuni che nel periodo che va dal 2019 ad aprile 2022 abbiano messo in campo delle ordinanze specifiche per il miglioramento della qualità dell’aria.

I cittadini veneti devono affrettarsi, perché la richiesta per gli incentivi auto va presentata entro il 27 dicembre 2022 e per poter usufruire del contributo sarà necessario avere in mano tutta la documentazione relativa all’acquisto dell’auto entro il 28 aprile 2023.