Incentivi auto Lombardia, da oggi disponibili quelli per le piccole e medie imprese

La Regione Lombardia ha varato un pacchetto di incentivi destinati alle micro, piccole e medie imprese che puntano sulla sostenibilità ambientale nel loro parco veicolare. Con un budget di 5,94 milioni di euro per il biennio 2024-2025, questa iniziativa mira a favorire l'adozione di veicoli a basso impatto ambientale, sia elettrici che termici.

La rottamazione qui è obbligatoria, a differenza dell'ecobonus statale

I beneficiari di queste agevolazioni potranno godere di un: da 1.500 euro per gli scooter fino a 30.000 euro per i mezzi più pesanti. Anche e-cargo bike, furgoni e bus rientrano tra i veicoli agevolati. Tuttavia, ci sono delle condizioni da rispettare: èun veicolo a benzina fino a Euro 2 incluso, o diesel fino a Euro 5 incluso, e le aziende attive nel settore del commercio di veicoli non sono ammissibili.

Per quanto riguarda i tempi, la finestra per fare richiesta per la linea di finanziamento 2024 si aprirà oggi alle 10 e si chiuderà il 31 ottobre 2024, o fino a esaurimento fondi. Mentre per i bonus dell'anno successivo, l'apertura sarà il 2 dicembre 2024 alle 10, con chiusura il 30 settembre 2025 alle 16.

È importante notare che la domanda deve essere presentata prima dell'acquisto effettivo del veicolo, seguendo un processo che prevede la prenotazione della risorsa e l'assegnazione in base all'ordine cronologico di invio telematico della richiesta. Per ulteriori dettagli tecnici è possibile consultare la pagina web specifica di Unioncamere Lombardia.

È fondamentale comprendere la differenza tra gli incentivi statali e quelli locali: mentre nel primo caso il consumatore non deve intraprendere alcuna azione (la concessionaria gestisce il bonus), nel caso degli incentivi locali è l'acquirente stesso che deve attivarsi.