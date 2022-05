Le restomod su base DMC DeLorean sono pressoché infinite e con l’arrivo dei propulsori elettrici alcuni tuner non si sono risparmiati dal creare vetture ad emissioni zero basate sullo storico modello che ha fatto innamorare sia il grande che il più giovane pubblico. In ogni caso, se siete amanti del marchio sarete lieti di sapere che la DeLorean sta tornando e arriverà presto sul mercato con una nuova versione completamente elettrica. L’abbiamo attesa a lungo e questa leggenda hollywoodiana risorgerà tra meno di un mese.

Nella giornata di ieri, DMC ha pubblicato un’anteprima del retrotreno della nuova auto su Instagram, seguita a breve da un conto alla rovescia che indica poco meno di 25 giorni. Non è la prima volta che appaiono in rete piccole anteprime di questo modello e il nuovo teaser suggerisce la presenza di un posteriore “simil Ferrari”, con un fanale posteriore a tutta larghezza ed elementi in comune alla mitica Testarossa. L’avantreno, invece, non seguirà le linee del progetto italico ma sarà sicuramente differente e più votato al sistema propulsivo elettrico.

Il lancio ufficiale era originariamente previsto per giovedì 18 agosto presso la rampa degli Awards al Concours d’Elegance di Pebble Beach; ma il nuovo timer evidenzia che vedremo una rivelazione digitale alla fine di maggio, seguita da un’esperienza più classica, di persona, a Pebble Beach. La nuova DeLorean non sarà un veicolo prodotto in serie: oltre a una tiratura limitata di circa 50-100 veicoli originali, la nuova auto sarà prodotta anche in piccole quantità e prevediamo che il primo lotto si esaurirà non appena sarà possibile ordinarla.

Al momento non ci sono indiscrezioni in merito alla potenza del sistema propulsivo, ma l’azienda ha dichiarato che guidare la DeLorean sarà estremamente appagante per il guidatore. Precedenti voci di corridoio suggeriscono, in ogni caso, una batteria massima da 100 kWh e un’autonomia di circa 450 chilometri L’augurio è che possa trattarsi di una vera supercar elettrica veloce, capace di eccellere in qualsiasi contesto; prezzo? Intorno ai 175mila dollari. Per darvi un contesto più preciso, il modello originale aveva un prezzo di 25mila dollari nel 1981, ovvero 80mila dollari nei giorni nostri.