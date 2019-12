Intel RealSense L515, il nuovo lidar ad alta risoluzione

Intel RealSense Lidar L515 è la nuova telecamera annunciata dall’azienda statunitense con il fine di rivoluzionare le prestazioni ad alta risoluzione. Quest’ultima, infatti, renderà il dispositivo ideale sia per l’utilizzo in ambienti interni che in ambiti come logistica e robotica.

Il lidar più piccolo ed efficiente al mondo. Nonostante ci troviamo davanti ad un dispositivo dalle dimensioni davvero ridotte, paragonate ad una palla da tennis, la sua tecnologia permette di catturare milioni di punti di profondità al secondo. Intel, in seguito al lavoro di progettazione svolto per la realizzazione del device, ha implementato una tecnologia proprietaria in grado di creare nuove modalità di utilizzo del lidar nei dispositivi al fine di percepire il mondo circostante in 3D. La nuova Intel L515 offre pertanto prestazioni di notevole qualità e precisione millimetrica.

Intel RealSense è frutto del lavoro di numerosi esperti di profondità che sono giunti allo sviluppo di un lidar decisamente rivoluzionario. Nel dettaglio, la qualità della profondità di cui è dotata ed il basso consumo di energia, unita alla sua capacità di generare 23 milioni di punti di profondità al secondo fanno sì che possa essere conforme per diverse applicazioni.

Il vicepresidente di Intel RealSense Group, Sagi BenMoshe, ha commentato:

“La tecnologia Intel RealSense viene utilizzata per sviluppare prodotti che arricchiscono la vita delle persone consentendo a macchine e dispositivi di percepire il mondo in 3D. Con la telecamera di profondità L515, siamo entusiasti di offrire

prestazioni lidar ad alta risoluzione ai mercati precedentemente inaccessibili a questa tecnologia”.

Uno dei mercati che potrà inevitabilmente trarre maggiore beneficio dell’elevata risoluzione e percezione dell’ambiente della L515 è sicuramente l’industria della logistica. Le aziende, infatti, trarrebbero vantaggio da una misurazione volumetrica decisamente precisa.

Caratteristiche

La Intel RealSense L515 è in grado di fornire oltre 23 milioni di pixel di profondità al secondo, con una risoluzione di profondità di 1020 x 768 a 30 fotogrammi al secondo. I consumi registrati si mantengono al di sotto di 3,5 Watt consentendo, in tal modo, un montaggio semplificato su dispositivi portatili garantendo una lunga durata della batteria. Non manca l’implementazione di accelerometro, giroscopio e videocamera FHD RGB. Inoltre, supporta differenti sistemi operativi Utilizzando lo stesso open source Intel RealSense SDK 2.0.

Funzioni

Ricordiamo che il lidar è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare, e quindi misurare, la distanza di un oggetto o superficie mediante l’utilizzo e combinazione di impulsi laser e ricevitori. Con la tecnologia lidar Intel RealSense la differenza è sostanziale: l’utilizzo di un mirror di sistema microelettromeccanico avanzato e miniaturizzato consente proprio di ridurre la potenza dell’impulso laser, al fine di ottenere il lidar più piccolo e più efficiente sia dal punto di vista energetico che dell’alta risoluzione.

La fotocamera lidar Intel RealSense L515 è gia disponibile ai preordini ad un prezzo di 349 dollari.