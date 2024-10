Jaecoo 5 è il SUV compatto ibrido che sfida l'Europa

La Jaecoo 5, nuovo SUV compatto del marchio cinese, debutterà in Europa a metà 2025. Lunga 4,38 metri, sarà disponibile con motorizzazioni termica, full hybrid ed elettrica, posizionandosi nel segmento dei SUV compatti di grande successo commerciale.

Il design della Jaecoo 5 si ispira chiaramente a noti modelli europei, con elementi distintivi come il tetto "sospeso" e la fiancata con linea di cintura regolare. La calandra squadrata con listelli verticali e i fari full LED conferiscono un aspetto moderno e deciso al frontale. Le portiere, che coprono completamente i brancardi, sono una soluzione pratica per evitare di sporcarsi salendo e scendendo.

Gli interni offrono un bagagliaio da 480 litri espandibili a 1.180 abbattendo i sedili posteriori. L'abitacolo è caratterizzato da materiali di qualità e finiture curate, con particolare attenzione alla praticità e alla facilità di pulizia per accogliere anche gli animali domestici. La plancia ospita un display touch verticale da 13,2 pollici con un software ricco di funzionalità e aggiornamenti via internet.

Motorizzazioni e prestazioni

La Jaecoo 5 sarà proposta con tre diverse motorizzazioni:

Termica: 1.6 turbobenzina da 147 CV con trazione anteriore e cambio automatico

1.6 turbobenzina da 147 CV con trazione anteriore e cambio automatico Full hybrid: potenza di 147 CV (specifiche da confermare)

potenza di 147 CV (specifiche da confermare) Elettrica: potenza di 204 CV (150 kW) con batteria da 67 kWh

Non è prevista una versione a trazione integrale, ma per il fuoristrada leggero sono disponibili funzionalità come l'hill descent control fino a 60 km/h e telecamere con vista virtuale sotto al pianale.

Prezzi e disponibilità

Sebbene il listino ufficiale per l'Italia non sia ancora stato comunicato, si stima che il prezzo base della Jaecoo 5 possa aggirarsi intorno ai 30.000 euro, considerando che la Jaecoo 7 parte da 33.900 euro. La garanzia offerta sarà di 7 anni o 150.000 km.

L'arrivo della Jaecoo 5 sul mercato europeo è previsto per la metà del 2025, ampliando così l'offerta del marchio cinese nel segmento dei SUV compatti, un settore molto competitivo ma con grandi potenzialità di vendita.