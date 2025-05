La Hyundai Santa Fe si reinventa completamente con la sua quinta generazione, abbandonando le linee morbide del passato per abbracciare un design audace, squadrato e quasi monumentale. Questa trasformazione non è solo estetica: la nuova Santa Fe cresce nelle dimensioni e mira a ridefinire il concetto di SUV per famiglie, ponendo un'enfasi senza precedenti sullo spazio, la versatilità e la praticità, strizzando l'occhio al mondo dell'outdoor e del tempo libero. Con configurazioni a sei o sette posti e motorizzazioni ibride, come la versione Full Hybrid (HEV) da 215 CV con trazione integrale AWD oggetto di questa analisi, Hyundai alza l'asticella, proponendo un veicolo che vuole essere un vero e proprio "spazio di vita" su ruote, ricco di tecnologia e comfort.

Cosa mi piace

Il primo impatto con la nuova Hyundai Santa Fe è dominato dal suo design radicalmente diverso. Le forme nette e squadrate, i passaruota pronunciati e le luci a forma di "H" sia all'anteriore che al posteriore le conferiscono una personalità unica e una presenza su strada imponente, che non passa inosservata. Particolarmente riuscito è l'enorme portellone posteriore, che una volta aperto crea una sorta di "terrazza", massimizzando l'accesso e la fruibilità del vano di carico.

Ma è all'interno che la Santa Fe svela il suo asso nella manica: lo spazio. L'abitacolo è vastissimo, arioso e luminoso, offrendo un comfort eccezionale per i passeggeri delle prime due file. Anche la terza fila, pur non essendo regale, è più abitabile rispetto al passato. Il bagagliaio è gigantesco, con ben 725 litri disponibili in configurazione a cinque posti.

La plancia è moderna e tecnologica, dominata da un doppio schermo curvo da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment, ma Hyundai ha saggiamente mantenuto comandi fisici per il climatizzatore, a tutto vantaggio dell'ergonomia. La qualità dei materiali è elevata, e non mancano soluzioni intelligenti come il doppio caricatore wireless per smartphone, numerosi vani portaoggetti e persino un cassetto con sterilizzazione UV-C. Il comfort acustico e l'assorbimento delle sospensioni sono di ottimo livello.

Come va

Al volante, la Hyundai Santa Fe HEV AWD si dimostra una compagna di viaggio estremamente confortevole e rilassante. Nonostante le dimensioni generose (4,84 metri di lunghezza), la guida è intuitiva e poco impegnativa, grazie a uno sterzo leggero e a una buona visibilità anteriore. Il sistema full hybrid, che abbina un motore turbo benzina 1.6 T-GDI a un'unità elettrica (non vi serve la wallbox) per una potenza complessiva di 215 CV, lavora in modo fluido e silenzioso, gestito da un cambio automatico a sei rapporti.

La spinta è progressiva e le transizioni tra motore elettrico e termico sono quasi impercettibili. L'obiettivo primario non sono le prestazioni assolute, ma garantire una marcia vellutata e ridurre i consumi, specialmente in città, dove ho registrato un buon 14,7 km/l.

La trazione integrale AWD assicura motricità e stabilità in ogni condizione, rendendo la Santa Fe sicura e affidabile anche su fondi scivolosi o in leggero fuoristrada, sebbene la sua vocazione principale resti l'asfalto. L'assetto è tarato per privilegiare l'assorbimento, digerendo bene buche e sconnessioni e garantendo un comfort elevato per tutti gli occupanti. I sistemi di assistenza alla guida sono numerosi e ben tarati, contribuendo a rendere i lunghi viaggi meno stressanti.

Cosa non mi piace

Le dimensioni imponenti e la massa considerevole della nuova Santa Fe comportano alcuni compromessi. Con 215 CV a disposizione, le prestazioni sono adeguate per muovere il veicolo con disinvoltura, ma non ci si deve aspettare uno scatto bruciante o riprese fulminee, specialmente a pieno carico. Quando si richiede la massima potenza, il motore 1.6 turbo tende a far sentire la sua voce nell'abitacolo.

La forma squadrata, se da un lato massimizza lo spazio, dall'altro penalizza l'aerodinamica, influenzando i consumi alle velocità autostradali, dove si scende intorno agli 11 km/l. La stazza del veicolo si fa sentire anche in manovra e nelle strade strette, dove la Santa Fe richiede attenzione e non può certo definirsi agile; fortunatamente, telecamere e sensori aiutano molto.

Il design del posteriore, con i fari molto bassi e il portellone quasi verticale, è funzionale ma potrebbe non piacere a tutti, risultando per alcuni un po' massiccio o simile a quello di un furgone. Infine, il prezzo: la nuova Santa Fe ha fatto un salto significativo verso l'alto, con la versione XClass provata che sfiora i 60.000 euro, posizionandola in una fascia di mercato impegnativa.

Chi dovrebbe acquistarla

La nuova Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI HEV AWD è la scelta ideale per le famiglie numerose o per chiunque abbia bisogno di un veicolo estremamente spazioso, versatile e confortevole. È pensata per chi cerca un SUV dal design distintivo e moderno, ricco di tecnologia e capace di affrontare lunghi viaggi nel massimo relax. È adatta a chi dà priorità allo spazio di carico e all'abitabilità, magari per esigenze lavorative o per il tempo libero, e apprezza la sicurezza della trazione integrale e l'efficienza di un sistema full hybrid per l'uso urbano e misto.

Non è per chi cerca prestazioni sportive o agilità da compatta, ma per chi desidera un salotto viaggiante, audace nello stile e pratico nella sostanza, pur essendo consapevole dell'investimento economico richiesto. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 50.100 euro per la versione a due ruote motrici. L'allestimento XClass parte da 54.850 euro. Per la versione 4WD si parte da 52.100 euro. Per la versione plug-in il prezzo di partenza è di 55.800 euro.