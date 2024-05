Jeep Avenger è anche in abbonamento con noleggio flessibile, tutti i dettagli dell'offerta

Da metà maggio 2024, Drivalia lancia una formula innovativa per la mobilità urbana con il SUV Jeep Avenger 1.2 benzina; denominata CarCloud Avenger, questa opzione propone un noleggio privo di vincoli a lungo termine ma con un minimo di 30 giorni di utilizzo (massimo 12 mesi).

La proposta riguarda specificamente la versione da 101 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti di Jeep Avenger, escludendo la variante elettrica e quella benzina mild hybrid. Per accedere al servizio, gli interessati devono prima iscriversi sulla piattaforma CarCloud di Drivalia; questo può essere fatto tramite acquisto di un voucher su Amazon, direttamente dal sito di Drivalia o fisicamente nei Drivalia Mobility Store presenti in città come Napoli, Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze.

I costi di iscrizione per il servizio Avenger CarCloud sono di una tantum di 249 euro, mentre il noleggio del Jeep Avenger 1.2 ha un canone mensile di 499 euro, IVA inclusa. Il contratto è rinnovabile ogni mese per un massimo di 12 mesi, a partire da una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali l'abbonamento può essere cessato senza penalità.

Inclusi nel canone mensile vi sono una serie di servizi come polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, e la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. Come bonus aggiuntivo, Drivalia offre 24 ore al mese di car sharing elettrico E+Share Drivalia per i primi 3 mesi di sottoscrizione. È possibile inoltre personalizzare il proprio abbonamento aggiungendo opzioni come la Super Cover, una seconda guida autorizzata e un pacchetto aggiuntivo di 1.500 km.