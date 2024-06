Nuova Jeep Avenger e-Hybrid arriva nei concessionari, ecco dove e quando vederla

Il prossimo weekend del 15 e 16 giugno sarà un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati e potenziali clienti Jeep in Italia. Le concessionarie Jeep apriranno le loro porte in un evento esclusivo dedicato a mostrare le innovazioni tecnologiche dei loro modelli, soprattutto l'innovativa tecnologia e-Hybrid.

Il sistema e-Hybrid, che ora equipaggia i nuovi modelli come la Jeep Avenger, nonché le versioni aggiornate di Renegade e Compass, permette una guida più efficiente grazie alla combinazione di un motore elettrico e uno tradizionale. Questa soluzione non solo migliora le prestazioni, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del marchio.

Durante i giorni di Porte Aperte, i visitatori potranno conoscere da vicino l'Avenger e-Hybrid, che presenta un sistema ibrido leggero da 48 Volt. Questo si caratterizza per un motore tradizionale da 100 CV abbinato a un motore elettrico da 21 kW. Grazie a questa tecnologia, il veicolo offre una guida fluida, transizioni impercettibili e una gestione ottimale dell'energia.

La gamma MY24 di Jeep Renegade e Compass introduce anche miglioramenti significativi attraverso il motore turbo GSE T4 da 1.5 litri, che offre fino a 130 CV e 240 Nm di coppia. La combinazione con il sistema ibrido, che include funzioni come la frenata rigenerativa, assicura un'efficienza energetica notevole e prestazioni elevate.

Jeep si dimostra più che mai impegnata nella promozione della libertà di scelta nel campo della mobilità personale. In questo contesto dinamico e in evoluzione, le concessionarie svolgono un ruolo chiave, fungendo da punto di collegamento tra la casa automobilistica e i consumatori. La partecipazione agli eventi Porte Aperte potrà certamente offrire a tutti una prospettiva più ampia sul futuro dell'automobile e sulle nuove direzioni che il settore sta esplorando.