Jeep porta in Italia il pick-up Gladiator, previsti due allestimenti

Jeep ha da poche ore aperto gli ordini per il nuovo Gladiator, il pick-up realizzato su base Wrangler che arriverà presto in Italia con un prezzo di partenza che sfiora i 67,000 euro. Sarà proposto in due allestimenti, la Launch Edition in edizione limitata per festeggiare il lancio sul mercato, e l’allestimento Overland.

Jeep Gladiator unisce la capacità di carico di un pick-up, grazie al cassone in acciaio lungo 153 centimetri, e la comodità di una Jeep a passo lungo con doppia cabina, senza dimenticare le prestazioni in fuoristrada; grazie al differenziale a slittamento limitato, alla trazione integrale Command-Trac, agli assali anteriori e posteriori Dana 44 di terza generazione e agli pneumatici dedicati all’off-road, la nuova Gladiator sarà perfettamente a suo agio su tutti i terreni.

Jeep ha scelto il motore turbodiesel MultiJet V6 da 3.0 litri di cilindrata come cuore del nuovo Gladiator, sufficiente a sprigionare 264 cavalli di potenza e ben 600 Nm di coppia massima, anche grazie all’abbinamento con il cambio automatico a 8 rapporti. A giudicare dai consumi WLTP dichiarati, questa Gladiator sarà tutt’altro che ecologica: previsti consumi di circa 9,5 litri per percorrere 100 km, con emissioni di CO2 intorno ai 250 grammi al chilometro.

L’allestimento sarà ricco già sulla versione Overland, con cerchi in lega da 18 pollici, gruppi ottici a LED, hard top e passaruota in tinta, sistema di apertura Keyless Go, volante in pelle, retrocamere, sensori di parcheggio, cruise control, Active Speed Limiter e Hill Descent Assist, oltre al sistema di infotainment Uconnect di quarta generazione con display da 8,4 pollici e impianto audio Alpine. Passando invece alla Launch Edition – che parte da 72,824 euro – si aggiungono interni in pelle e sedili anteriori riscaldabili, Safety Pack che include il Cruise Control adattivo, telecamera anteriore, e altre tecnologie di sicurezza come il Blind Spot Detection e il Full Speed Forward Collision Warning.

Chiudiamo con le colorazioni: la Overland è proposta di base in versione Sarge Green, ma è disponibile in altre colorazioni pastello, metallizzato o perlato. La Launch Edition invece arriva nelle colorazioni Black, Firecracker Red, Granite Crystal, Bright White e Billet Silver.