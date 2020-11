Kia e-Soul, il nuovo crossover elettrico raccontato da Matteo Valenza

Kia e-Soul è il crossover coreano arrivato ormai alla terza generazione, e proposto finalmente in una versione 100% elettrica; anche oggi Matteo Valenza ce la racconta nel dettaglio in un nuovo video!

Kia e-Soul è lunga 420cm e larga 180cm, con un’altezza massima di 160cm e un passo di 260cm. L’auto è proposta in due versioni, denominate Mid Range e Long Range: facile intuire come la differenza tra le due stia nel pacchetto batterie – la prima da 39.2 kWh, la seconda da 64 kWh – e nella motorizzazione, che passa da un motore da 136 cv sul modello Mid Range, a un motore da 204 cv sul modello Long Range. In entrambi i casi il motore è montato anteriormente – sotto al cofano, come su un’auto con motore termico.

Grazie a queste batterie ai polimeri di ioni di litio, le due versioni assicurano rispettivamente 277 e 452 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il pacchetto è garantito per 7 anni o 150.000 km per il 65% della sua capacità di ricarica, e per mantenerlo nel miglior stato possibile Kia ha installato un sistema di raffreddamento a liquido e una modalità inverno, al fine di massimizzare le prestazioni delle batterie. La ricarica monofase da 7.2 kW impiega tra le 6 e le 9 ore, a seconda della capienza della batteria, mentre in corrente continua a 100 kW l’auto si ricarica in 54 minuti.

Abbastanza ricca la dotazione tecnologica dell’auto, a partire dalla applicazione UVO che tiene l’auto sempre connessa. Tramite l’app è possibile fare diverse operazioni da remoto, come climatizzare l’abitacolo, aprire e chiudere l’auto, controllare lo stato della batteria e del veicolo in generale, e caricare percorsi sul navigatore. Al posto di guida troviamo un quadro strumenti da 7 pollici e un head-up display trasparente che proietta le informazioni più importanti proprio sopra il volante, mentre al centro del cruscotto è integrato un display da 10.25 pollici per il sistema di infotainment. L’auto è compatibile con Apple CarPlay e con Android Auto, ed è collegata alla rete tramite una SIM dati con abbonamento incluso nel prezzo per tutta la durata della garanzia di 7 anni.

Molto particolari gli esterni, con linee squadrate unite a elementi avveniristici, come l’integrazione del lunotto posteriore che dona un’ottima visibilità dall’interno. Sono stati aggiornati i gruppi ottici, pesantemente ridisegnati quelli anteriori che ora sono più sottili e moderni, ovviamente full LED.

Il prezzo della Kia e-Soul parte da 39.850 €, destinato a salire per la versione Long Range e per avere tutti gli optional. Il video di Matteo Valenza, qui di seguito, vi racconta tutti i dettagli.