KIA EV3 è la nuova elettrica da 600 km di autonomia, compatibile con gli incentivi

La gamma di veicoli elettrici di KIA si impreziosisce con l'arrivo della nuova EV3. Questo SUV sub-compatto, alimentato esclusivamente a batteria, sarà presto pre-ordinabile in Italia. Si tratta di un modello estremamente promettente, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia: KIA annuncia un'autonomia superiore ai 600 chilometri nel ciclo WLTP per la versione Long Range.

La nuova KIA EV3 utilizza l'architettura E-GMP, la medesima di Hyundai Kona, ed è proposta con un singolo motore elettrico e due varianti di batteria. La versione standard del SUV dispone di una batteria da 58,3 kWh, mentre la versione Long Range monta una batteria da 81,4 kWh. La ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% della capacità della batteria in poco più di mezz'ora. Per quanto riguarda le prestazioni, il motore elettrico sviluppa 204 CV e 283 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h.

In termini di dimensioni, la EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza e 1.560 mm di altezza, con un passo di 2.680 mm. La versione di produzione è molto simile al concept presentato lo scorso anno, con alcuni aggiornamenti stilistici moderni introdotti dalla KIA EV9. Tra le differenze, si notano le nuove grafiche dei fari LED, paraurti leggermente modificati, specchietti convenzionali e montanti più spessi.

All'interno, il Digital Panel include un quadro strumenti da 12,3″, un display per l'infotainment da 12,3″ e un touchscreen separato da 5″ per i controlli del clima. I comandi fisici sono stati mantenuti solo per le funzioni essenziali, mentre il sistema operativo è dotato di un controllo vocale potenziato dall'intelligenza artificiale.

Nessuna informazione specifica sul prezzo, ma KIA ha confermato che la versione da 58,3 kWh sarà ampiamente compatibile con gli incentivi auto.