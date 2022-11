Da qualche giorno Kia ha iniziato la campagna pubblicitaria per la sua nuova EV6 GT, focalizzata in modo evidente sulle prestazioni importanti che l’auto è in grado di offrire: il primo video rilasciato si intitola “Silence is Powerful“, il silenzio è potente, e vede come protagonista – oltre alla Kia EV6 GT – il pilota professionista Kris Martin, sordo dalla nascita.

“Non ho bisogno di rumore per sapere che un’auto è veloce. Riesco a sentire l’accelerazione da 0 a 100 in 3.4 secondi.” ha detto Kris Martin nel video pubblicitario, utilizzando il linguaggio dei segni.

Kia EV6 GT rappresenta una sfida importante per la casa coreana, che si trova oggi a rilasciare sul mercato la sua auto più potente di sempre: secondo quanto afferma la stessa Kia, alcuni test condotti da terze parti hanno evidenziato prestazioni superiori a quelle di una Ferrari Roma e di una Lamborghini Huracan Evo Spyder. La notizia non è particolarmente sorprendente, se si tiene in considerazione l’incredibile potenza di cui dispone la EV6 GT: 585 cavalli, coppia da vendere a tutti i regimi e una velocità massima di 260 km/h.

La campagna pubblicitaria di Kia è evidentemente una provocazione nei confronti di chi ancora oggi non riesce ad accettare l’avvento della mobilità elettrica a causa dell’assenza di rumore proveniente dal motore.

“Sono sordo dalla nascita, e questo mi ha permesso di imparare una lezione importante: il silenzio è potente.” ha ribadito Kris Martin nel video pubblicitario rilasciato da Kia.

La Kia più potente di sempre sarà presto disponibile sul mercato europeo al prezzo di partenza di 74.450 €; a questa cifra ci si porta a casa un’auto dotata di trazione integrale in grado di offrire prestazioni da supercar, alimentata da una batteria da 77.4 kWh che può essere ricaricata dal 10 all’80% in appena 18 minuti. Dopo essere rimasti piacevolmente impressionati dalle capacità di Kia EV6 durante i nostri test, non possiamo che essere molto curiosi di testare anche questa versione GT che promette prestazioni da capogiro.