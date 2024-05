Kia EV6 si aggiorna, più autonomia e un look rivisto

Con il lancio del nuovo modello, la Kia EV6 si rinnova presentando un facelift di metà carriera che introduce un design ancor più affascinante e aggiornamenti significativi in termini di tecnologia e performance. Presentata di recente in Corea del Sud, la crossover elettrica di Kia promette di elevare ulteriormente gli standard del segmento.

Il design esterno vede le modifiche più evidenti nella parte anteriore, dove i fari convenzionali hanno lasciato spazio a nuove luci diurne a LED angolari e proiettori che si ispirano ai più recenti concept EV3, EV4 ed anche al SUV elettrico EV9. Anche il paraurti e la griglia sono stati ridisegnati, dando all'auto un aspetto più moderno e aggressivo.

All'interno, la Kia EV6 2025 si distingue per un abitacolo più tecnologico e sofisticato. Il cruscotto ospita ora uno schermo panoramico curvo che integra il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment. È stato introdotto un nuovo volante a due razze e un lettore di impronte digitali che consente l'avviamento del veicolo senza chiave. La compatibilità con Apple CarPlay wireless e Android Auto è garantita, arricchita da aggiornamenti over-the-air che ampliano le funzionalità del veicolo.

Per quanto riguarda la performance, la nuova EV6 monta una batteria maggiorata da 84 kWh, sostituendo il precedente modello da 77,4 kWh. Questo incremento permette una maggiore autonomia, raggiungendo fino a 494 km con una singola carica, secondo le normative coreane. La batteria supporta anche una ricarica rapida da 350 kW, che consente di passare dal 10 all'80% in appena 18 minuti.

Il comfort di guida è stato notevolmente migliorato attraverso l'aggiornamento degli ammortizzatori adattivi e l'isolamento acustico più efficace. La gamma di motorizzazioni offre opzioni che vanno dai 228 CV per i modelli a trazione posteriore, fino a 325 CV per le versioni dual-motor, garantendo prestazioni elevate e una guida piacevolmente dinamica.

Infine, benché i prezzi per il mercato italiano non siano ancora stati resi noti, a titolo di confronto, il modello base in Corea del Sud è attualmente venduto a un prezzo equivalente a circa 37.500 euro, mentre la versione più accessoriata, la GT Line, raggiunge circa 42.800 euro. Con queste premesse, la nuova Kia EV6 si conferma come una delle proposte più competititive nel crescente mercato dei veicoli elettrici.