Koenigsegg ha svelato il tuo ultimo progetto chiamato Jesko Absolut, l’auto più veloce mai prodotta dalla compagnia; secondo quanto rivelato dal CEO e fondatore della compagnia, Christian von Koenigsegg, il nome ‘Absolut’ è stato scelto proprio per indicare l’apice del lavoro dell’azienda svedese, che sta completando la fase di sviluppo di quest’auto pazzesca, in grado di produrre 1600 cavalli e 1491 Nm di coppia.

La nuova Koenigsegg Jesko Absolut non è ancora in produzione, ma un primo esemplare è già stato realizzato in colorazione Graphite Grey, e sarà utilizzato come veicolo ufficiale per i test della fabbrica, così da completare lo sviluppo dell’auto.

Il driver ufficiale della compagnia, Markus Lundh, ha detto che l’auto “si composta esattamente come vuoi che faccia”, un’informazione che per il momento lascia il tempo che trova. Dato che l’auto è ancora in fase di sviluppo – e lo è da diversi anni – non ci sono molti dati concreti su cui basarsi: sappiamo che il motore sarà in grado di raggiungere una velocità di rotazione altissima, la più alta mai vista su un motore stradale, e che sarà accoppiato alla trasmissione a 9 rapporti sviluppata dalla stessa Koenigsegg, chiamata ‘Lightspeed Transmission’ – un nome una garanzia.

Lo scorso agosto Koenigsegg aveva mostrato un esemplare di preproduzione della hypercar da 1600 cavalli, in un’appariscente colorazione Tang Orange Pearl, ma in realtà l’auto è in sviluppo da parecchi anni, praticamente da quando l’azienda ha interrotto la produzione della Regera nel giugno del 2017, e per un certo periodo le due auto sono state sviluppate contemporaneamente.

Koenigsegg Regera è stata prodotta in 80 esemplari, mentre la più recente Gemera ha toccato le 300 unità; per la Jesko si parla di una tiratura di 125 esemplari, venduti a un prezzo di 2,5 milioni di euro ciascuno, con le prime consegne previste già nel 2022.