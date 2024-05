La batteria è scarica? Con questo "supercharger su ruote" il problema non esiste più

La società specializzata Yoshi Mobility, ha annunciato il lancio di un'innovativa unità di ricarica mobile per veicoli elettrici chiamata DC fast charging EV. Questa soluzione è stata definita dall'azienda come "un supercharger su ruote".

Situata a Nashville, Yoshi Mobility ha sviluppato la sua offerta in risposta alla crescente richiesta dei propri clienti di avere accesso a soluzioni di ricarica per veicoli elettrici in aree dove l'infrastruttura di ricarica non è ancora sufficientemente sviluppata. "Abbiamo riconosciuto la necessità dei nostri clienti di avere accesso quotidiano a una ricarica conveniente, reti di ricarica private affidabili e un'adeguata infrastruttura di ricarica per supportare i loro veicoli elettrici durante la transizione" ha dichiarato Dan Hunter, cofondatore e capo della divisione EV di Yoshi Mobility.

Una ricarica a domicilio veloce quanto una colonnina HPC

L'unità mobile di Yoshi Mobility, dotata di un, è in grado di trasformare "qualsiasi EV" in una stazione di ricarica mobile, ed è presentata come il primo caricatore mobile completamente elettrico disponibile sul mercato. Nonostante l'azienda abbia fornito pochi dettagli su come viene ricaricata l'unità di ricarica veloce o su chi sia il produttore di quest'ultima, si sa che può fornire diverse ricariche in un singolo viaggio.

Il servizio di ricarica mobile sarà lanciato utilizzando due veicoli GM BrightDrop Zevo 600, con l'intento di espandere ulteriormente la flotta nel corso del 2024 e raggiungere la completa commercializzazione entro il primo trimestre del 2025.

Yoshi Mobility ha già iniziato a fornire le sue soluzioni di ricarica a diversi operatori significativi del settore negli Stati Uniti, inclusi grandi produttori di veicoli originali (OEM), aziende di veicoli autonomi e operatori di servizi di ridesharing. I clienti iniziali sono rappresentati da grandi operatori di EV che gestiscono centinaia di veicoli leggeri e che necessitano fino a 1 megawatt di energia giornaliera in assenza di caricabatterie EV collegati alla rete.

Il prezzo del servizio dipende dalla località e dalle necessità di ricarica aziendali; al momento non è disponibile una cifra di partenza esatta, ma sicuramente sarà meno conveniente di una semplice ricarica alla colonnina.