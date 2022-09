Non ci è voluto molto, ma la prima BMW elettrica a indossare un badge M è già un grande successo per la casa automobilistica tedesca. Durante un’intervista con BMW Blog, Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW e responsabile dello sviluppo, ha confermato che il modello più venduto della divisione M sarà presto quello senza motore a benzina.

“Il prodotto M con il volume più alto che avremo è l’i4 M50”, ha affermato Weber. La BMW i4 è arrivata sul mercato solo all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti, ma i clienti la stanno già acquistando più velocemente di quanto la BMW possa costruirla. I tempi di attesa possono arrivare fino a 18 mesi per la berlina elettrica. “Aumenteremo ancora di più la produzione il prossimo anno, quando non prevediamo colli di bottiglia o penuria di chip”, ha spiegato.

Il successo dell’i4 non si limita a un unico mercato; sta vendendo bene “su tutta la linea”, secondo Weber. I clienti sono innamorati dell’i4 perché sembra simile alla Serie 4 Gran Coupé “classica”, a differenza della iX che segue stilemi davvero differenti. Questo aspetto è stato uno di quelli che ha fatto più chiacchierare la stampa, in quanto i4 sembra a tutti gli effetti una semplice conversione da endotermica ad elettrica, mentre per BMW rappresenta proprio un approccio meno traumatico per i propri acquirenti. Che sia vero o meno, pare che la formula stia più che funzionando complice uno stile di guida perfettamente allineato alle precedenti BWM di alta gamma.

L’i4 M50, che abbiamo provato in anteprima, è più potente anche dell’M4 biturbo, con 536 cavalli e 586 Nm di coppia erogati da due motori elettrici. 0-100 km/h impiega solo 3,7 secondi, ovvero meno della M4 a trazione posteriore. L’imminente architettura Neue Klasse dell’azienda può supportare un motore elettrico su ciascuna ruota, combinandosi per produrre oltre 1.300 cavalli. Questa piattaforma supporterà anche la ricarica a 800 volt, il che significa che potremmo vedere una riduzione del 30% dei tempi di ricarica rispetto all’attuale i4.

Per aiutare a soddisfare la massiccia domanda, BMW costruirà sei Gigafactory in tutto il mondo partendo naturalmente dall’America.