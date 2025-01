[VIDEO] La BYD Yangwang U9 può saltare gli ostacoli

Il costruttore cinese BYD ha presentato un video - ripreso dai colleghi di CarScoops - che mostra la sua auto sportiva elettrica YangWang U9 mentre salta ostacoli come un skateboard. La vettura utilizza una sospensione speciale chiamata Disus X per superare buche, spuntoni e macchie di polvere colorata.

Il filmato dimostra le insolite capacità della U9, un'auto sportiva elettrica da 1.287 CV con un prezzo di circa 230.000 dollari. Grazie al sistema di sospensioni avanzato, la vettura riesce a sollevarsi da terra di circa 35 mm, permettendole di evitare ostacoli sulla strada.

Nel video, la U9 accelera fino a 120 km/h prima di saltare su una buca piena d'acqua larga 2,5 metri. Successivamente supera una striscia di 4 metri di spuntoni metallici alti 35 mm e una zona con polveri colorate. Tutto questo avviene in modalità autonoma, senza conducente a bordo.

Nonostante l'impressionante dimostrazione tecnica, non è chiaro quale possa essere l'utilità pratica di queste capacità. La possibilità di saltare ostacoli non sembra offrire vantaggi concreti nella guida quotidiana, apparendo più come una dimostrazione fine a se stessa delle potenzialità del sistema di sospensioni.

Oltre alle capacità acrobatiche, la YangWang U9 vanta una velocità massima dichiarata di circa 390 km/h. Tuttavia, in precedenti test su pista non è riuscita a battere i tempi sul giro di concorrenti come la Porsche Taycan Turbo GT al Nürburgring. Resta da vedere se BYD riuscirà a dimostrare l'effettiva utilità pratica di queste tecnologie innovative o se rimarranno solo dimostrazioni spettacolari. Per ora, la U9 sembra puntare più sull'effetto wow che su reali vantaggi per i potenziali acquirenti di auto sportive elettriche di lusso.