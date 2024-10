La Dodge Charger Daytona del 2027 avrà una batteria a stato solido

Stellantis, il quarto produttore automobilistico mondiale, ha annunciato l'integrazione di tecnologia a batterie allo stato solido nell'ambito della prossima generazione dei suoi veicoli elettrici, in collaborazione con la startup statunitense Factorial. Il gruppo olandese prevede il lancio di una flotta dimostrativa di Dodge Charger Daytona EV entro il 2026, per valutare concretamente questa nuova tecnologia.

Le batterie allo stato solido sono considerate una svolta per l'industria automobilistica, offrendo densità energetica superiore, prestazioni migliorate e tempi di ricarica più rapidi. Queste caratteristiche potrebbero garantire maggiori autonomie di guida e una riduzione del peso totale del veicolo, contribuendo alla diminuzione dei costi di produzione nel lungo termine.

Anche altri colossi dell'auto, come Toyota e Hyundai, stanno investendo in questa tecnologia attraverso collaborazioni o sviluppo interno, mirando a superare gli attuali limiti delle batterie al litio.

La collaborazione tra Stellantis e Factorial si inserisce in un contesto di crescente competizione nel settore della mobilità elettrica, dove la ricerca di soluzioni innovative per le batterie è cruciale per garantire la transizione ecologica e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all'ambiente.

L'integrazione di batterie allo stato solido rappresenta un passo significativo verso il miglioramento di prestazioni ed efficienza degli EV

Alla luce delle normative ambientali sempre più stringenti e del crescente interesse dei consumatori per veicoli ecosostenibili, queste innovazioni non solo migliorano l'attrattiva dei nuovi modelli sul mercato ma rappresentano anche un'importante evoluzione tecnologica che potrebbe definire il futuro dell'automotive.

Con l'incremento della produzione e l'ottimizzazione dei processi di fabbricazione, le batterie allo stato solido potrebbero diventare il nuovo standard per l'industria automobilistica globale.