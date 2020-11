La Ferrari 550 Maranello di Van Halen sarà messa all’asta

Ogni giorno centinaia di migliaia di articoli vengono venduti tramite le ormai celebri aste online e recentemente è stato deciso di mettere all’asta una Ferrari 550 Maranello, un esemplare noto in quanto appartenuta ad Eddie Van Halen, leggenda del rock scomparsa il 6 ottobre scorso all’età di 65 anni, famoso per aver reso celebre la tecnica del tapping ovvero una specialità che permette di suonare delle note anche con la mano destra sulla tastiera dello strumento.

Appassionato di musica e di motori

Non si hanno particolari notizie riguardo questa Ferrari se non che era stata equipaggiata con dei sedili da corsa per poter competere con suo fratello Alex, amante delle vetture stradali quanto Eddie. Van Halen è stato considerato da Rolling Stones come uno dei 10 chitarristi migliori di sempre ed era anche un grande appassionato di motori.

“Esibirsi in un concerto davanti al pubblico e guidare in pista danno più o meno la stessa emozione. Quando sbagli durante un concerto provi a rimediare, esattamente come quando in pista l’auto che ti sta davanti fa un incidente o qualcuno cerca di sorpassarti”, aveva dichiarato durante un’intervista nel 2016.

10 giorni di tempo per potersela aggiudicare

La Ferrari della leggenda del rock verrà battuta all’asta da Gotta Have Rock & Roll, tra il 25 novembre e il 4 dicembre, insieme ad una serie di oggetti posseduti da Eddie Van Hallen. Il prezzo base dell’asta sarà 200.000 dollari, una quotazione decisamente superiore rispetto alle attuali della v12 di casa Ferrari, nonostante questo aspetto secondo una stima degli esperti verrà venduta tra i 250.000 e i 300.000 dollari; praticamente il costo di una nuova Ferrari Roma.

La scalpitante biposto di Maranello, disponibile anche in versione spider, è dotata di un motore V12 da 5.474 cc capace di erogare 485 Cv a 7000 /giri minuto; l’esemplare posseduto da Eddie Van Halen ha percorso solamente 45.000 chilometri da quando è stata acquistata e a giudicare dalle foto pubblicate online, sembra essere in ottime condizioni. Inoltre ha appena effettuato un tagliando completo ed è pronta per essere data in mano al suo futuro possessore dopo la conclusione dell’asta il 4 dicembre.