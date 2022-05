Lucid Motors si prepara ad avviare la commercializzazione della sua Lucid Air in Europa. La berlina elettrica sarà disponibile, inizialmente, in Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera. Successivamente è prevista una commercializzazione più estesa che coinvolgerà anche l’Italia. L’azienda americana porterà sul mercato due versioni della Lucid Air. I clienti europei potranno scegliere tra la Dream Edition Performance e la Dream Edition Range.

La versione Performance può contare su di un sistema Dual Motor da 828 kW e 1390 Nm. Lato prestazioni, invece, lo 0-100 km/h viene completato in 2,7 secondi con la velocità massima che è pari a 270 km/h. Per quanto riguarda la versione Range, invece, il sistema Dual Motor è da 696 kW mentre lo 0-100 km/h sale a 2,9 secondi. La Range, inoltre, è accreditata di un’autonomia di 900 chilometri nel ciclo WLTP. La vettura già da tempo ha confermato di poter contare su di un’autonomia al top del mercato.

Quanto costerà la Lucid Air in Europa? L’azienda americana ha già confermato il listino della sua berlina e, come previsto, si tratta di prezzi tutt’altro che economici. Entrambe le versioni della nuova Lucid Air arriveranno sul mercato (in Germania) con un prezzo di 218 mila euro. Per via dell’IVA più alta, invece, nei Paesi Bassi il modello partirà da 222 mila euro.

La futura commercializzazione in Italia, quindi, sarà caratterizzata da un prezzo superiore a quello praticato nel mercato olandese. In ogni caso, per attendere il debutto italiano della vettura sarà necessario attendere ancora diversi mesi. Maggiori dettagli in merito al nuovo modello di Lucid Motors arriveranno nel corso delle prossime settimane.