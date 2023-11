La nuova Ferrari elettrica avrà i motori dove non ti aspetti

I colleghi di CarBuzz hanno scoperto, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), un nuovo brevetto che indica le intenzioni di Ferrari di utilizzare motori integrati nelle ruote (mozzi) quando finalmente realizzerà la sua prima auto elettrica.

Questo approccio è simile al layout adottato dalla Ferrari SF90 Stradale ibrida, ma per una supercar completamente elettrica, la casa automobilistica di Maranello deve pianificare in modo diverso. L'installazione di motori nelle ruote sembra essere il modo migliore per ospitare sia i gruppi motore che i pacchi batteria, al fine di replicare l'esperienza di guida tipica dei veicoli con motore centrale. Questa è una caratteristica che Ferrari ha promesso di mantenere nei suoi futuri veicoli elettrici.

Nonostante la preoccupazione diffusa per il futuro delle supercar a combustione, Ferrari è convinta che le supercar elettriche offrano nuove opportunità per coinvolgimento ed emozione. L'azienda italiana promette che i suoi futuri veicoli elettrici beneficeranno di "meccanica di precisione, fluidodinamica e software per prestazioni".

Grazie ai motori separati per ciascuna ruota, Ferrari sarà in grado di gestire con precisione il controllo del momento e le impostazioni di distribuzione di potenza, in modi che le auto a combustione tradizionali semplicemente non possono eguagliare. Inoltre, Ferrari ha presentato un'idea di un sistema di feedback tattile innovativo, capace di migliorare la comunicazione tra il conducente e l'auto, dato che i veicoli elettrici offrono poche vibrazioni o rumori. Sono previsti anche piani per un sistema di coaching integrato, che potrebbe assistere il neo conducente del futuro nel prendere confidenza con la sua supercar, senza necessità di un istruttore umano in pista.

Anche se Ferrari avrebbe potuto svelare un veicolo elettrico in passato, è evidente che Maranello stia lavorando per garantire un approccio di successo. Saranno necessari ancora alcuni anni prima di vedere una Ferrari completamente elettrica, ma quando questo avverrà, sarà sicuramente dotata di tecnologie progettate per rendere l'esperienza di guida altrettanto entusiasmante delle supercar a combustione attualmente disponibili. Al netto di tutto, ricordiamo sempre che siamo nel campo dei rumor e delle voci di corridoio; il fatto che una azienda registri un brevetto non significa che verrà necessariamente utilizzato.