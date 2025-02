La Ferrari elettrica debutta il 9 ottobre

Il 9 ottobre 2025 Ferrari presenterà la sua prima auto completamente elettrica durante il Capital Markets Day a Maranello. L'annuncio è stato fatto dall'amministratore delegato Benedetto Vigna durante una conference call sui risultati finanziari del 2024.

Questo lancio segna un momento storico per il marchio del Cavallino Rampante, che amplia la sua gamma di veicoli includendo per la prima volta un modello a batteria. Vigna ha sottolineato che si tratta di un'"addizione" alla lineup esistente, non di una sostituzione delle auto termiche e ibride.

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per Ferrari, con il lancio previsto di ben sei nuovi modelli. Oltre all'elettrica, potrebbero essere presentati aggiornamenti della Roma e della SF90, una versione speciale della 296 e altri due modelli ancora non specificati.

Nonostante l'espansione della gamma, Ferrari mantiene il focus sulla qualità delle vendite piuttosto che sui volumi. La casa di Maranello ha deciso di limitare le consegne in Cina al di sotto del 10% del totale, pur riconoscendo le opportunità offerte dal mercato elettrico cinese.

L'azienda si mostra fiduciosa riguardo alle prospettive di crescita per il 2025, forte di un portafoglio ordini che copre già l'intero anno e tutto il 2026. La fedeltà dei clienti rimane un punto di forza, con l'81% delle nuove auto vendute nel 2024 a clienti esistenti.

Vigna ha anche affrontato il tema dei possibili dazi promessi da Donald Trump contro l'Europa, affermando che l'impatto sui conti sarà valutabile solo una volta definite le misure precise. Ha comunque rassicurato sulla capacità dell'azienda di gestire eventuali sfide.

Ferrari conferma il suo impegno nelle competizioni motoristiche, puntando a competere ai vertici sia in Formula 1 che nel campionato Endurance. "Nelle corse puntiamo a competere ai vertici sia nel campionato di Formula 1 che in quello Endurance, con una squadra rinforzata e un obiettivo chiaro: vincere", ha dichiarato Vigna.